Профсоюз «Учитель»: Уроки психологии в школах не решат социальных проблем

Всеволод Луховицкий в эфире НСН заявил, что процесс введения в школы уроков психологии может занять не менее 10 лет.

Предмет «психология» предлагают ввести в школьную программу. Генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил, что комплект учебников по психологии с 3-го по 11-й класс передан на рецензирование в Российскую академию образования. Об этом сообщают «Известия».

Такое заявление Кекелидзе сделал в рамках обсуждения с экспертами причины подростковой и молодежной агрессии.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил в эфире НСН, что введение уроков психологии в школах не решит социальную проблему.

«От того, что у нас в школе есть такой предмет как русский язык, граждане не стали поголовно грамотными, а от того, что у нас есть обществознание, право, политология, наша страна не стала образцовым демократическим государством. То есть надо понимать, что введение того или иного предмета никаких серьезных социальных проблем не решает. Перед тем, как вводить в школы предмет психологию, нужно в педагогических вузах создавать серьезные кафедры для подготовки школьных психологов, выделять для этого хорошее финансирование, делать конкурсы на этот факультет, а также в целом менять отношение к школе и к школьным психологам в частности. Но от создания даже самого замечательного учебника до внедрения его в практику проходит много лет. У нас сейчас нет учителей, которые готовы преподавать по такому учебнику. Заставлять вести это школьного психолога нельзя, у него другая профессия. Классного руководителя или, например, учителя обществознания тоже нельзя, такая работа не в их компетенции. Следовательно, нужно прибавить 5 лет на подготовку учителей психологии и еще несколько лет на обкатку учебника, доведения его до нормального состояния. Если сейчас будет принято решение об издании учебника психологии, то лет через 10 при хорошем финансировании в школе может появиться такой учебный предмет. Возможно, он будет интересен некоторой части детей. Для меня сомнителен, конечно, указанный возраст – с 3-го по 11-ый класс. Заниматься с 10-летними детьми психологией для меня несколько странно. Но это должны решать специалисты», - отметил он в эфире НСН.

Вдобавок, Луховицкий считает, что при выделении учебных часов на психологию могут пострадать другие предметы.

«Сам по себе предмет психология ничем не хуже любого другого предмета. Если бы ее можно было ввести, не расширяя общее количество учебных часов, потому что они ограничены, а также не отбирая часы у других дисциплин, то это было бы неплохо. Но когда принимается подобное решение, никто из чиновников не думает о реальности. Здесь мы можем ожидать чего угодно. Вряд ли в пользу психологии откусят часы от математики, скорей всего пострадают гуманитарные дисциплины», - предположил он.

Ранее сообщалось, что инициаторы нововведения связывают трагедии в Перми и Бурятии, где старшеклассники атаковали школьников, с психическим состоянием нападавших. «Надо создавать в школе и за ее пределами такую систему, чтобы на первом месте были человеческие ценности», - заявлял Зураб Кекелидзе.