СЖР готов помочь уволенной из «Коммерсанта» журналистке

Фото: Мария Карпенко // Facebook

Глава международного отдела Союза журналистов России в беседе с НСН понадеялся на скорые ответы на многие вопросы в скандальном увольнении.

Журналистка Мария Карпенко сообщила о своем увольнении из газеты «Коммерсант» из-за публикаций в Telegram-канале. Как написала девушка в Facebook, гендиректор издательского дома «Ъ» Владимир Желонкин сообщил ей, что ее публикации в Telegram-канале «Ротонда» «противоречат редакционной политике издания». По словам Карпенко, Желонкин также объяснил ее увольнение «активизмом, несовместимым с журналистским статусом». Девушка уверена, что причиной ее увольнения стали публикации об избирательной кампании временного губернатора Петербурга Александра Беглова.

В свою очередь, глава ИД «Коммерсант» отрицает, что увольнение Карпенко связано с публикациями о Беглове. По его словам, Telegram-канал «Ротонда» является СМИ, и соответственно, девушка работала в двух медиа. Желонкин сообщил, что когда ей предложили выбрать одно из них, она выбрала Telegram-канал, и соответственно контракт с «Ъ» был расторгнут. Глава «Ъ» отметил, что согласно контрактам, журналисты его издательского дома не могут работать в других медиа, пишут «Ведомости».

Глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир отметил в беседе с НСН, что пока в сложившейся ситуации больше вопросов, чем ответов, но, тем не менее, предложил уволенной журналистке помощь коллег.

«В любом случае, независимо от того, является журналистка членом СЖР или нет, любые вопросы, связанные с этой ситуацией, мы готовы взять на карандаш, готовы привлечь с нашей стороны необходимую экспертизу. Мы готовы оказать посильное содействие в разрешении этого вопроса, который, как и любая ситуация, связанная с любым увольнением любого нашего коллеги, является проблематичной, щепетильной и, естественно, требует и освещения, и внимания», — сказал Тимур Шафир.

Глава международного отдела СЖР отметил, что еще необходимо понять, была ли журналистка Карпенко проинформирована о недопустимости работы в других медиа, помимо «Коммерсанта».«Упирается все в то, что руководство “Коммерсанта” говорит да, нашими нормами это недопустимо. Именно это является здесь вопросом. Вопросом является сотрудничество с редакцией, у которой есть соответствующие нормы. Вопросом является, был ли заранее журналист об этом проинформирован или эти нормы появились постфактум. Вопрос, были ли какие-то нарушения общероссийского законодательства», — пояснил собеседникНапомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования, 8 сентября. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. На его место пришёл Александр Беглов.