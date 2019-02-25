Мариничев: В России бизнесом занимаются только отчаянные

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Глава Минэкономразвития рассказал о приоритетах правительства в экономике

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономической сфере. По его словам, на ближайшие шесть стоит задача поддержки частного бизнеса. Министр напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив».

В целом, у нас и сегодня бизнесом занимаются исключительно смелые люди и исключительно по своей инициативе. По другому этих безумных предпринимателей и назвать-то нельзя, кроме как сумасшедшими или отчаянными. Меня печалит, что министр говорит о поддержке частного бизнеса, а ведь его задача состоит в том, чтобы формировать условия для расцвета и создания частного бизнеса в нашей стране. Поэтому хотелось бы, чтобы министерство занималось созданием условий и комфортной среды, в которой вырастет частный бизнес.

Топ-2: Россияне считают, что в стране больше равнодушных людей, чем добросердечных

Каждый четвертый участник опроса ВЦИОМ считает, что в России живет больше равнодушных людей, чем добросердечных. При этом 37% уверены, что добрые люди находятся в их окружении.

В целом, это мне напомнило старый советский анекдот: каждый милиционер по отдельности – душевный, добрый, порядочный человек. Но как вместе соберутся – получается советская милиция. Конечно, в каждой шутке – есть доля шутки, но здесь мы видим точно такую же картину. И она отражает суть нашего общества. Вероятно, каждому из нас стоит просто верить в доброе и хорошее. Например, в то, что нас окружаю добрые, добросердечные люди. И эти люди находятся не только в нашем близком кругу, а во всей нашей большой, необъятной стране. И тогда и количество улыбок на наших лицах будет гораздо больше.

Топ-3: В списке космических полетов на сайте «Роскосмоса не оказалось полета Гагарина

В списке запусков на сайте госкорпорации «Роскосмос» не оказалось полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. В разделе, посвященном промежутку с 1960 по 1969 год, первым пуском значится отправка космического аппарата ДС-2 («Космос-1») 16 марта 1962 года.

Я думаю, эта информация просто потерялась или забылась. Это отражает всю суть ментальности нашего народа. Помните анекдот: закрыли русского с двумя бильярдными шарами в пустой, чистой комнате. Через какое-то время у него спрашивают: «Ну, чему ты научился? Что ты можешь делать с этими шарами?». А он отвечает: «Ничего не могу потому, что один шар я сломал, а другой потерял!». Вот здесь – новость из того же разряда. Просто забыли. Что здесь сказать, просто мы – русские.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.