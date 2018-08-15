Сванидзе: Люди боятся репостов, как анекдотов при Сталине

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Известный общественный деятель заявил НСН, что проблема уголовного преследования за репосты лежит в психологии власти.

В свете большого числа возбужденных уголовных дел за репосты и «лайки» в соцсетях «Институт Общественного Мнения Анкетолог» провел опрос, в котором попытался выяснить отношение россиян к этой проблеме.

На вопрос «Поддерживаете ли Вы в целом политику государства по борьбе с экстремизмом в интернете?» положительно ответил 41% респондентов; 37% сказали «скорее, да»; 12% - «скорее, нет»; и только 12% участников опроса – четко ответили «нет».

Обсуждая с НСН результаты опроса, публицист, историк Николай Сванидзе признал, что подобная позиция россиян может быть связана с определенной постановкой вопроса, и признал, что видит параллель с советским временем.

«В таких опросах важна постановка вопроса, как его сформулировать и задать. Мне кажется, что люди не всегда понимают верно, о чем именно идет речь. Если задать вопрос так: «правильно ли что преследуют за репосты радикальных и вредных сообщений или картинок» - это одно. А если спросить то же самое, но за безобидные картинки – это другое», - заявил известный общественный деятель.

96% уголовных дел об экстремизме возбуждаются за посты в социальных сетях. Такие данные приводит информационно-аналитический центра «СОВА», который отмечает, что за последние пять лет количество таких дел выросло втрое. Только за прошлый год их было возбуждено более полутора тысяч.

«Люди еще не вполне сжились с соцсетями, они еще не до конца понимают, что им там нужно. Да и ответы в таких опросах бывают не всегда искренними, опасаясь сказать что-то не то. Вдруг и им надают по балде за не тот ответ. Чем жестче ведет себя государство, тем люди ведут себя осторожней, они же не дураки. Когда государство применяет репрессии, люди боятся честно отвечать на вопросы», – считает Сванидзе.

Известный публицист заявил НСН, что аналогия с советскими временами, когда люди могли получить реальный тюремный срок за политический анекдот, напрашивается сама собой. По словам Сванидзе, меняется внешнее, но сама суть происходящего остается прежней.

«За анекдоты в Советском Союзе могли в тюрьму посадить. Поэтому опасались их рассказывать вслух, все жили в коммунальных квартирах. Дальше чуть контроль ослаб, но нынешнее время в этом отношении похоже. Проблема в том, что у нас во власти силовики, представители соответствующих структур. У них соответствующая психология, которая проявляется во многих отраслях и сферах. Чем люди ведут себя сдержаннее, тем лучше и держат языки в известном месте. Для властей несвобода лучше, чем свобода», - заявил НСН Николай Сванидзе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уголовные дела за репосты заявил, что Кремль призывает к сохранению здравого смысла в каждом конкретном случае.

Ura.ru напоминает о трёх уголовных делах, возбужденных против жителей Барнаула. Пользователей соцсети «ВКонтакте» обвинили в разжигании ненависти из-за публикации изображений и мемов.