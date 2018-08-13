Адвокат увидел в реформе приватности «Вконтакте» лишь самопиар

Павел Чиков рассказал НСН, как «Вконтакте» пытается обратить в свою пользу уголовные дела за репосты и лайки.

После череды возбужденных уголовных дел на «лайки» и репосты соцсеть «Вконтакте» готовит большую реформу приватности. Как рассказал управляющий директор соцсети Андрей Рогозов, уже к началу сентября появится новая функция, которая позволит видеть список людей, сделавших репост записи, только автору самой записи.

Также вводится возможность скрыть данные пользователя от всех, кроме его друзей в соцсети.

в интервьюзаявил, что все эти шаги не более чем пиар, который к реальной защите пользователей имеет отдаленное отношение.

«Компания реализует антикризисную стратегию и пиар-компанию. Волна общественного негодования всерьез бьет по имиджу «Вконтакте» и там решили ответить именно так. Уверен, что реформа в соцсети никаким образом не повлияет на ее сотрудничество с правоохранительными органами. Да и обязательство предоставлять запрашиваемую оперативниками информацию никуда не исчезает. Обещанная реформа приватности не будет затрагивать право оперативников запрашивать информацию, а тем - её предоставлять. А это – ключевой момент», - считает правозащитник.

Слова адвоката Чикова, который, в том числе, защищает в суде Telegram, косвенно подтверждают и в директорате компании «Вконтакте». Так Андрей Рогозов подчеркнул, что будет выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников.

«Закрытую группу можно создать и «Вконтакте», но, если информация по ней будет запрошена, ее предоставят. Тогда, извините, в чем приватность? А пользователям остается право выбирать ту или иную сеть, открывать или закрывать страницу, но принципиально ничего не изменится», - выразил в беседе ссвое мнение Павел Чиков.

Добавим, в последнее время действительно возросло число уголовных и административных дел, заведенных на пользователей социальных сетей за репосты. Но эксперты сходятся во мнении, что изменение настроек приватности во «ВКонтакте» сможет спасти от преследований лишь отдельных людей, но не изменит ситуацию принципиально.