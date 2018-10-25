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Общество

Формальный подход к справкам на оружие назвали недопустимым после трагедии в Керчи

25 Октября 2018 в 13:50
Формальный подход к справкам на оружие назвали недопустимым после трагедии в Керчи

Председатель Экспертного совета по безопасности рассказал НСН, что нужно ужесточить контроль за медицинскими организациями.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей».

17 октября в городе Керчь произошло самое кровавое и хладнокровное нападение на учителей и учащихся российского учебного заведения. 18-летний студент Политехнического колледжа Владислав Росляков, прежде чем устроить массовую расправу, сжёг свои личные вещи, фотографии, профессионально стер со своего компьютера данные и закопал загадочный сейф. От его рук погибло 20 человек, были ранены несколько десятков. Убийца покончил с собой.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил на пресс-конференции НСН, что Росгвардия не может профессионально определить наличие у человека, который получает оружие, наличие психического заболевания.

«Действующее законодательство предусматривает формальный подход при выдаче документов на оружие. Росгвардия при выдаче соответствующего разрешения смотрит на то, есть ли необходимые документы или нет. А то, каким образом и насколько тщательно и профессионально было проверено здоровье этого человека – у Росгвардии нет возможности выяснить. Еще есть проблема передачи данных в правоохранительные органы из Минздрава по социально опасным психически нездоровым людям. Большое число людей получает разрешение на оружие, офицер проверяет наличие справок и дает разрешение. Справки можно купить и найти, это стоит копейки, нет контроля со стороны государства. Медицинские организации, которые продают эти справки, ничего не боятся", - добавил он.

Ранее психолог рассказал НСН, что подростков нужно убедить не стесняться обращаться за помощью к специалистам. По его словам, в современном мире при выросшем количестве стресс-факторов, обращаться за помощью – это правильно и эффективно.

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