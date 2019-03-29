Союз профсоюзов: С доплатами за стресс Минтруд изобретает велосипед

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Генеральный секретарь Союза профсоюзов в эфире НСН посоветовал ведомству лучше следить за исполнением существующих норм.

Доплачивать россиянам за интеллектуальные и эмоциональные нагрузки на работе, а также неудобный график предложили в министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщают «Известия». Отмечается, что в первую очередь предложение коснётся работников правоохранительной системы, медиков, педагогов, журналистов, бухгалтеров, авиадиспетчеров и водителей общественного транспорта. Специалисты намерены разработать методики, определяющие уровень влияния вредных факторов на здоровье человека, чтобы впоследствии обязать работодателя учитывать эти сведения при расчёте заработной платы сотрудников.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в эфире НСН заявил, что ведомство пытается вновь изобрести велосипед, вместо того, чтобы работать над реализацией уже существующих законодательных норм.

«Любые доплаты работникам я могу только приветствовать, особенно если это связано с увеличением тарифной ставки либо оклада. Что касается данной инициативы, мне кажется, здесь опять изобретается велосипед. Тут ничего не надо лишнего делать, просто внести некоторые изменения в методику проведения оценки труда. Там даны все факторы, кроме интеллектуальной нагрузки. Но я даже не понимаю, что это такое. Как её оценивать? А вот эмоциональные, стрессовые ситуации уже сейчас учитываются при оценке труда. Но, как правило, на это закрывают глаза. У меня есть масса таких примеров: машинист и помощник сидят в одной кабине, но у одного учитываются вредные условия, связанные с монотонностью труда, а у другого нет», — рассказал Куликов.

Более того, опыт, по мнению собеседника НСН, показывает, что исполнение инициатив по повышению оплаты труда зачастую находит применение только на бумаге, а в действительности ничего не меняется.

«Мне кажется, нужно смотреть по каждой профессии. Достаточно поставить палочку или процент при проведении специальной оценки, и всё, вредность увеличивается, должны проводиться доплаты, надо сокращать рабочую неделю. А у нас за последние пять лет рапортуется, что улучшились условия труда, а на самом деле это только на бумаге. Изменилась методика оценки труда, из-за этого понизили класс, миллионы людей стали якобы работать в нормальных условиях. А по факту, как было, так и осталось. Поэтому инициатива, конечно, хорошая, но не с той стороны. Там уже всё есть, надо только, чтоб выполнялось грамотно и правильно. А вообще, надо чтобы зарплата повышалась, независимо от нагрузки», — резюмировал Куликов.

Напомним, скандал вокруг заработных плат врачей разгорелся на минувшей неделе в Башкирии. Сотрудники роддома встретили дружным хохотом отчёт главы медучреждения перед представителем СПЧ, в котором была озвучена средняя зарплата по больнице. После этого из роддома уволилось 14 сотрудников, в том числе акушеры-гинекологи и неонатологи. По словам некоторых из них, решение об уходе было принято зачастую под давлением руководства.