Союз потребителей: Рост стоимости продуктов из мяса приведёт к снижению спроса на них

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Председатель Союза потребителей России в эфире НСН назвал повышение цен на мясо непонятным.

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) хочет повлиять на торговые сети, чтобы повысить стоимость продуктов из мяса. Письмо с соответствующей просьбой уже направлено на имя вице-премьера Алексея Гордеева. Он, в свою очередь, может в ближайшее время дать поручение разобраться в сложившейся ситуации. Как подчеркнули в НСМ, такие меры необходимы, потому что с начала 2018 года свинина выросла в цене на 30%, курятина подорожала на 35%, импортная говядина – на 25%, а российская – на 10%.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что это приведёт к снижению спроса на продукцию.

«Законодательство не даёт никаких оснований и полномочий правительству как-то заставлять розничных продавцов поднимать закупочные цены. Понятно, что если они поднимут цены по договорам поставки, то поднимутся и розничные цены. Понятно, что потребители станут меньше приобретать мясных продуктов», - предположил эксперт.

В то же время НСМ попросил не только повлиять на торговые сети, но и разобраться со стоимостью мяса. Как подчеркнул Пётр Шелищ, было бы странно влиять только на розницу, не касаясь поставщиков сырья.

«Если мясопереработчики столкнулись с тем, что им приходится закупать у производителей мясного сырья по более высоким ценам, то странно влиять на розницу, а не на поставщиков сырья для себя. Непонятно, почему они поднимают цену. Возможно, цены поднялись из-за ослабления рубля», - предположил в эфире НСН Шелищ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить называть колбасой, лимонадами и соками ненатуральные продукты. Такое предложение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову. По его словам, подобная продукция должна иметь на этикетках указания о вреде для здоровья. В ответ на эту инициативу челябинский агрохолдинг предложил назвать колбасу в честь Виталия Милонова, сообщает Ura.ru .