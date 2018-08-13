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Союз потребителей назвал «имитацию» колбасы унижением для малоимущих покупателей

13 Августа 2018 в 11:30
Союз потребителей назвал «имитацию» колбасы унижением для малоимущих покупателей
ФОТО: flickr.com
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, что каждый десятый россиянин вынужден покупать самые дешевые продукты.
Ненатуральные продукты необходимо запретить называть колбасой, соками и лимонадами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Парламентарий считает это обманом покупателей и предлагает главе Минпромторга Денису Мантурову указывать на этикетках таких продуктов возможные последствия для здоровья при употреблении «заменителя колбасы».

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, обсуждая с НСН эту инициативу, заявил, что униженными себя почувствуют те россияне, которым не по карману покупка продуктов более высокого качества.

«Что касается названий, в составе которых есть слово "имитация", то оно несет негативную коннотацию. Будут ли люди покупать такую продукцию? У нас есть 10-15% населения, которые покупают самое дешевое. Их не остановишь никакими названиями, потому что продукты более высокого качества им не по карману. А унижать этих людей, вынуждая покупать «имитацию», это уже перебор», - отметил эксперт.

Среди продуктов, к которым больше всего претензий по качеству и составу, Милонов отметил не только колбасу, но и соки, и прохладительные напитки. Газета.ру цитирует парламентария, который утверждает, что все напитки на 100% химические.

Право на колбасу. Мясники против запрета Милонова на название продукта
Несколько лет назад государство обязало производителей молочных продуктов называть «сметанным» или «творожным» продуктом те, при производстве которых используются ненатуральные, а растительные жиры.

Температура плавления растительных жиров (более дешевых пальмового и кокосового масла) выше температуры тела здорового человека. Это значит, что жир остается в организме, облепляет желудок, негативно влияет на сосуды и общее состояние. Поэтому есть такой творог опасно для здоровья.

К сожалению, в домашних условиях отличить "растительный" творог от натурального невозможно. Для этого требуется сложная лабораторная экспертиза. Обратил на это внимание и в Союзе потребителей России.

«По ряду продуктов такая история уже есть. Например, с молочными продуктами, если там не натуральное основное вещество, а восстановленное, то производитель не пишет творог, он пишет -творожный продукт или сырный продукт. А что касается мясных продуктов, то есть ГОСТы, которые определяют состав, например, колбасы. Сейчас подготовлен законопроект о запрете маркировать продукты, которые не соответствует составу, описанному в ГОСТе», - заявил НСН Петр Щелищ.

К слову, производители сосисок и колбас предупреждают о резком скачке цен на мясную продукцию из-за участившихся случаев вспышек африканской чумы свиней.

Кроме того, в стране действует запрет на импорт сырья из Бразилии - производители не смогут заместить дорогое российское мясо дешевым бразильским.

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