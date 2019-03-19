Сомнологи сочли идиотизмом предложение о переводе часов

Сомнологи категорически против перевода часов на «зимнее» и «летнее время», заявил НСН председатель правления Национального сомнологического общества.

Сомнологи категорически против перевода часов на «зимнее» и «летнее время». Об этом в эфире НСН рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон. Вернуть перевод часов на «зимнее» и «летнее время» предложили в Госдуме.

«Мы категорически против! Все это мы уже проходили, все это уже было! В Думе мы были два раза на слушаниях с моим коллегой, когда медведевское время отменяли. Всем им уже сто раз объясняли, что все это очень вредно, не нужно этого делать ни в коем случае. Если бы не было распоряжения свыше, никогда бы это время медведевское, к которому было столько нареканий, не отменили. Слава богу, отменили! И все равно мы опережаем солнце на час. Сейчас-то это значения не имеет, а вот осенью и в начале зимы это очень вредно. Сколько мы ни боролись, ни объясняли, доказывали – никто не слушает ничего. Такие вопросы голосованиями не решаются, это мнение ученых и врачей. Хронобиологами, нашими и немецкими, доказано, что даже один час пробуждения до восхода солнца приводит к значимому увеличению количества онкологических заболеваний. Так называемая эндокринно-зависимая онкология. Мы постоянно призываем, чтобы все регионы жили по часовым поясам», - подчеркивает ученый.

По его словам, Санкт-Петербург, например, живет по московскому времени, в третьем часовом поясе. Хотя находится во втором. «Там и так темно, северный город, а так еще увеличивается время активности в темноте. Москва находится на границе второго и третьего поясов, но ей было бы выгоднее находиться во втором», - поясняет собеседник

Предложение о возвращении перевода стрелок Ковальзон считает показателем низкой компетентности депутатского корпуса.

«Там наверху идиоты сидят! Дурацкое дело нехитрое. Им делать нечего, они «ваньку валяют», имитируют бурную деятельность! Ничего кроме вреда никогда для народа не сделали! Их ненавидят все от мала до велика, эти депутаты чертовы! Жуткая публика совершенно. Мы тогда у них были, были просто поражены. Приглашают на слушания, к ним приехали специалисты со всей страны - с Дальнего Востока, из Новосибирска. Они оплачивают за госсчет поездки, перелеты, гостиницы… Вызывают нас на эти слушания, сидим за круглым столом. Выступают депутаты – несут всякую чушь. Полчаса! Наконец какому-то эксперту дали выступить: «Все, все, ваше время истекло!» Чего нас приглашали тогда? Для галочки?», - возмущается сомнолог.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, переводить часы нужно будет ежегодно. В последнее воскресенье марта стрелки будут сдвигаться на один час вперед и аналогичным образом в октябре на один час назад.