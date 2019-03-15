Кофе vs сон. Эксперт предложил спать днем даже на работе

Председатель правления Национального сомнологического общества в эфире НСН рекомендовал организовывать места отдыха на работе для сна.

Кратковременный перерыв на сон может стать достойной заменой кофеину в течение дня. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью АГН «Москва» сослался на соответствующие исследования. Они доказали, что 20-минутный дневной сон более эффективен для увеличения производительности труда, чем 200 мгр. кофеина.

в эфирепризнал правоту коллеги, но добавил, что дневной сон нужен не всем.

«Он прав. Наш сон определяется таким веществом как аденозин. Оно выделается в нашем организме, пока мы бодрые. А когда мы засыпаем, оно распадается. Кофеин является его антагонистом, блокируя его действие. С точки зрения науки все правильно, а вот на практике у человека редко есть возможность поспать. Некоторые при этом не очень хорошо себя чувствуют после дневного сна», - уточнил эксперт в этой сфере.

Владимир Ковальзон привел в пример Соединенные Штаты, которые организуют специальные комнаты дневного отдыха клерков. После ланча сотрудник может несколько минут поспать.Сомнологи рекомендуют дневной сон продолжительностью не более 45 минут, иначе он смещает ритм и вечером тяжело уснуть.

«Никаких законов в нашей стране принимать не нужно, все зависит от желания начальников. Ведь каждый руководитель большого предприятия, чьи сотрудники выполняют сложную работу, может организовать места для сна. И после обеда можно было бы поспать минут 30. А те, кто не хочет спать, могут поиграть в пинг-понг, для них лучше так восстанавливать силы», - уточнил представитель Национального сомнологического общества Ковальзон.

Также сомнологи рекомендуют тем, кто часто засыпает в подземном транспорте, обратить внимание на свой режим. И постараться все-таки не засыпать в электричке, метро, чтобы не стать жертвой карманников. К тому же спящий может проехать свою станцию, а после пробуждения будет очень рассеянным.