Сомелье поприветствовали возвращение молдавских вин в Россию

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Член Союза сомелье и экспертов России рассказал НСН, какой выбор вин может представить Молдавия российскому потребителю.

В России отменят ввозные пошлины для ряда товаров из Молдавии. В частности, речь идёт о вине, овощах, овощных консервах, фруктах. Об этом договорились лидеры двух стран, сообщил на своей странице в Facebook президент Молдавии Игорь Додон.

Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик, Денис Руденко в эфире НСН поприветствовал эту новость и рассказал, какой ассортимент вин ожидает российского потребителя.

«Я очень хорошо представляю, как устроена винодельческая отрасль в Молдавии. И должен сказать, что это прекрасная новость, потому что на сегодняшний день с внутренним устройством отрасли в Молдавии всё хорошо. Огромное количество простых очень приятных и доступных вин, которые сделаны по-современному, чисто и аккуратно. Есть разные предложения, от самых базовых, когда бутылка внутри страны там стоила чуть более 100 рублей в пересчёте. Более того, есть приднестровское предложение — винзавод “Квинт”, который сейчас уже представлен в России с бутылкой стоимостью в районе 200 рублей. Это нижний ценовой сегмент. Верхний сегмент — это винзавод “Пуркарь”. Старейшие марки — Негру де Пуркарь, Шардоне де Пуркарь. Это топовый ценовой сегмент, это дорого — 800 и даже 1000 рублей за бутылку. Но на сегодняшний день в республике Молдова есть вина совершенно на любой кошелёк, сделанные по различным технологиям с использованием дубовых бочек, без него, поэтому, в этом отношении всё тоже хорошо», — поделился Руденко.

Добавим, что помимо отмены ввозных пошлин, президенты договорились, что 2019-й год станет Годом Молдавии в России, а 2020-й — Годом России в Молдавии. Также в ходе встречи они детально обсудили привлечение российских инвестиций в развитие Приднестровья.