Сомелье рассказал, как россиян будут приучать к отечественным винам

Ведущий российский винный эксперт и критик объяснил НСН, для чего России нужен свой «винный гид».

Минпромторг и Роскачество проведут всероссийское исследование качества российских вин, по итогам которого будет создан «Винный гид России». Для исследования отобраны 300 российских вин в ценовых категориях от 200 до 1000 рублей из Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. Приоритет отдается вину, сделанному из российского винограда и выпущенному тиражом более 100 тысяч бутылок.

Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик, Денис Руденко сообщил НСН, что отобранные вина пройдут сенсорную оценку специально сформированной группы ведущих экспертов-дегустаторов. Профессионалы оценят вкусовые характеристики вина, цвет, аромат, а также дадут общую оценку по итогам комиссии.

«Существует такой рабочий процесс. Довольно большая группа ведущих винных экспертов страны, в которую входит порядка 20 человек, объединяется для того, чтобы попробовать максимально широкий спектр российского вина в категории до 1000 рублей. Это бюджетная категория именно массового вина. Факт того, что вино оказывается на полках магазинов, не дает никаких гарантий потребителю касаемо своих качественных характеристик. Это гарантирует человеку только то, что продукт химически безопасен, что он не содержит вредных примесей. Но совершенно никак не информирует о том, хорошее вино, вкусное, жидкое, концентрированное и т.д. Во всем мире такая ситуация решается очень простым способом – собирается группа экспертов, которая в слепой дегустации пробуют все образцы. Затем каждый из специалистов пишет свое заключение и оценку, дальше собирается интегральная оценка всех экспертов и публикуется гид по винам страны, иногда это бывает в масштабе страны, иногда в масштабе региона, если регион винный», - отметил он.

В сообщении Роскачества говорится, что результаты исследования станут основой «Винного гида России» — создаваемого организацией регулярного каталога качественных вин российского производства с подробными характеристиками каждого продукта. Собеседникдобавил, что это необходимо для каждой страны, являющейся производителем вина.

«Любая уважающая себя винная страна имеет национальный гид, в котором человек, не знакомый с национальными винами, может посмотреть, какое вино чего стоит и что из себя представляет. И Россия дожила до того момента, когда этим надо заниматься и заботиться об этом. У нас более 50 производителей на сегодняшний день имеют винодельческие лицензии, но далеко не все из них производят продукцию высокого качества. Речь не о том, что мы хотим отобрать лучшие вина и представить их пользователю. Мы хотим показать, кто есть кто, кто в каком сегменте находится. Потребитель должен знать, что, покупая вот это вот вино, он может рассчитывать на то, что получает продукт, ориентированный на праздничное, к примеру, потребление, не повседневное. А покупая другое, он получает качественное вино без добавления биохимии, но вряд ли какой-то высокий гастрономический продукт», - пояснил он.

Выбранное по результатам исследования вино будет участвовать в акции «Дни российских вин» в торговых сетях страны с 29 октября по 30 ноября. Затем планируется проводить такие акции регулярно весной и осенью.