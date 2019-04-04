Соловьёв рассказал Норкину, как избежать стресса в эфире

ФОТО: Владимир Соловьёв // ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Телеведущий пожелал Норкину скорейшего выздоровления и поделился с НСН рецептом сохранения нервных клеток.

Телеведущий Андрей Норкин внезапно покинул студию по время эфира 3 апреля. Позже его поведение объяснил переутомлением концертный директор журналиста Вячеслав Калашников, пишет РБК. По его словам, ведущий взял больничный и сейчас идёт на поправку. Ему трудно не реагировать на агрессию при общении в студии с «определенными индивидуумами», отметил Калашников, поэтому сдерживание эмоций не проходит бесследно для организма.

НСН решила разобраться, как справляются со стрессом коллеги Норкина по цеху, и обратилась к известному телеведущему Владимиру Соловьёву. Он рассказал о принципиально ином подходе к работе, который позволяет избежать нервных потрясений и сберечь здоровье.

«Я? У меня нет никакого стресса. У меня как раз всё очень комфортно. Для меня это не работа, для меня это образ жизни. Поэтому я не испытываю никакого стресса. Всё хорошо», — заверил НСН журналист.

Также он пожелал коллеге скорейшего выздоровления и выразил надежду, что Норкин скоро вновь порадует телезрителей своими программами.

«Я к Андрею отношусь с глубочайшим уважением. И если у него какие-то проблемы со здоровьем, надеюсь, что как можно скорее он поправится и вернётся в строй», — заключил Соловьёв.

Отметим, что жанр ток-шоу на российском телевидении в последние годы приобрёл скандальный окрас. Практически у каждого ведущего программ такого рода происходят время от времени инциденты в эфире. Так, в сентябре прошлого года Андрей Норкин выпроводил из студии украинского эксперта Павла Жовниренко за то, что последний его перебивал. А месяцем позднее он указал на дверь писателю Александру Никонову за то, что тот позволил себе пройтись по семье журналиста. Владимиру Соловьёву также приходилось выпроваживать гостей передачи из-за некорректного поведения: в марте этого года эксперты Грэг Вайнер и Араик Степанян устроили потасовку в прямом эфире, после чего были выведены из студии. Тогда Соловьёв объяснил НСН, почему предпочёл удалить гостей, а не дать конфликту шанс на развитие.

Примечательно, что просмотр телевизора, в том числе и различных ток-шоу, помогает справиться со стрессом части россиян. По данным «Левада-Центра» за 2017 год, именно таким способом предпочитает бороться с нервным напряжением 31% респондентов. Испытывает стресс ежедневно при этом каждый десятый участник опроса.