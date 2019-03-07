Соловьёв назвал сомнительным закон о борьбе с фейками

ФОТО: Владимир Соловьёв // Википедия

Телеведущий рассказал НСН, как сам неумышленно выдал в эфир фейковую новость.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к закону, направленные на борьбу с фейковыми новостями. Подробное разъяснение того, кто и как будет отслеживать ложные сообщения, распространяемые под видом достоверных, опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.

Законопроект оставляет много вопросов без ответа, заявил в эфире НСН телеведущий Владимир Соловьёв. В частности, как оперативно в режиме прямого эфира можно удостовериться в правдивости информации. В качестве иллюстрации того, как неумышленно может получиться фейковая новость, он рассказал о случае из своей работы.

«Я вообще их не очень понимаю [законы]. Один момент, если это умышленно, тогда это вообще клевета. А так, какая новость фейковая, какая нет — как это можно узнать? Я могу привести пример из собственной практики. Я находился в прямом эфире программы “Поединок”, приходит сообщение: зарезали чемпиона Олимпийских игр. По-моему, в Санкт-Петербурге. И в первых сообщениях говорится, что зарезали нацики. Я это, естественно, говорю. Через несколько дней выясняется, что его убили приезжие из ближнего зарубежья, не нацики. Получается, фейк-ньюс? Как это можно определить, когда ты работаешь в прямом эфире, и идут такие официальные сообщения? Довольно часто бывает, что потом сообщение уточняется, дополняется. Запретить вообще новости как таковые? Если умышленные искажения, можно понять. Но уже все статьи по этой части есть и так», — заявил Соловьёв.

Более того, в Российской Федерации, по его мнению, достаточно законов, регламентирующих защиту населения от недостоверной информации,а потому властям следует привести в порядок их соблюдение, а не плодить новые, которые телеведущий считает сомнительными.

«Как прокуратура будет проверять достоверность информации? А все бесконечные теории заговора, это фейк-ньюс? Есть миллион версий, кто убил Джона Кенеди, это тоже фейк? По-моему, это более чем сомнительные законы, совсем не понятно, как их принимают. Надо прописывать чётко и ясно. Понятно, когда придумывают за государство с целью раскачать ситуацию, эти технологии хорошо известны. Им обучают, в том числе, и ярых оппозиционеров. Но это клевета, совсем другая статья. Мне кажется, законов и так много, надо бы навести порядок с теми, что уже есть», — заключил телеведущий.

Добавим, в том же пакете законопроектов Госдума приняла документ, устанавливающий административную ответственность за оскорбление человеческого достоинства и общественной нравственности, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.