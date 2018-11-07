Социальная безнаказанность. К взысканию долгов по ЖКХ привлекут коллекторов

Долги за коммунальные услуги в РФ превысили 535 миллиардов рублей.

Долги по ЖКХ могут передать коллекторам. Такая инициатива прозвучала во время круглого стола, проведённого СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств». На данный момент в сумме долги населения за услуги ЖКХ достигли 535 миллиардов рублей. По данным ГК «Росводоканал» недоимка за оказанные услуги на 1 октября 2018 года превысила 2 миллиарда рублей. Поэтому коллекторы решили самостоятельно проявить инициативу и предложить свои услуги для «выбивания» соответствующих долгов, сообщает «Коммерсант».

Ранее Александр Сидякин, который ранее был заместителем председателя комитета Госдумы по ЖКХ, в эфире НСН рассказал, что некоторые россияне специально не платят по квитанциям, поскольку единственное жильё отобрать не могут.

«У нас одно из самых либеральных законодательств в этом плане. Например, у нас нельзя отобрать единственное жилье или запретить проводить с ним сделки. Во всем мире как делают? Не платишь за коммунальные услуги – твою квартиру продали, а тебе выделили комнату в коммуналке, там и живи. Есть некий рычаг воздействия. А у нас социальное государство. Многие пользуются такой безнаказанностью», - отметил экс-депутат.

Сидякин также напомнил о возможности оформить субсидии по оплате услуг ЖКХ при определённых условиях. По его словам, этим пользуется около 2 миллионов домохозяйств ежегодно. Стоит отметить, что 6 ноября Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который упрощает оформление субсидий на оплату ЖКХ. Документ вступит в силу в 2021 году. Однако, как рассказала , в случае устранения неполадок в новой информационной системе ЖКХ, законопроект может заработать и раньше.

«Намерения наши были в современном тренде — избавить стариков, инвалидов от хождения по кабинетам, чтобы доказывать, что они не должники. К великому сожалению, механизм, который мы предложили изначально, у кого брать эту информацию, не поддержали — служба судебных приставов забастовала. Сказала, что у них нет дифференциации по характеру долга. Поэтому решили это сделать через ГИС ЖКХ. Там, правда, ещё много жалоб, не до конца отлаженных моментов, поэтому мы решили, что за два года они приведут систему в порядок. С другой стороны, если они приведут её в порядок раньше, и на них не будет больше жалоб, то можно предусмотреть норму об ускорении механизма введения в действие закона», - пояснила Хованская.

Напомним, в настоящий момент задолженность по услугам ЖКХ взимают несколькими способами: через суд, отключение от услуг. Лишь в 5% случаев для этого привлекают коллекторские агентства.