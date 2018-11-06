Депутат объяснила заминку с упрощением субсидирования ЖКХ

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Глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ рассказала НСН, почему закон вступит в силу только в 2021 году, и при каких условиях сможет заработать раньше.

Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий оформление субсидий на оплату ЖКХ. Согласно ему, граждане будут избавлены от необходимости доказывать отсутствие долгов при назначении им субсидий и компенсаций по оплате. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. При этом в силу закон вступит лишь в 2021 году.

Как рассказала НСН глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская, отсрочка потребовалась из-за неполадок в новой информационной системе ЖКХ. Однако если их устранят быстрее, возможно вступление в силу закона можно будет ускорить.

«Минус, что нам пришлось на два года отложить введение в действие этого закона. Конечно, намерения наши были в современном тренде — избавить стариков, инвалидов от хождения по кабинетам, чтобы доказывать, что они не должники. К великому сожалению, механизм, который мы предложили изначально, у кого брать эту информацию, не поддержали — служба судебных приставов забастовала. Сказала, что у них нет дифференциации по характеру долга. Поэтому решили это сделать через ГИС ЖКХ. Там, правда, ещё много жалоб, не до конца отлаженных моментов, поэтому мы решили, что за два года они приведут систему в порядок. С другой стороны, если они приведут её в порядок раньше, и на них не будет больше жалоб, то можно предусмотреть норму об ускорении механизма введения в действие закона. Не через два года, а, предположим, через год ввести эту норму. Она, конечно, очень востребована», — заключила Хованская.

Отметим, что до принятия закона граждане часто сталкивались с необходимостью доказывать отсутствие задолженности по платежам. Причиной тому служили ошибки и неверные сведения о задолженностях, допущенные управляющими компаниями. Теперь все необходимые для оформления субсидии сведения будут предоставляться банком данных, требовать их от плательщика уполномоченный орган будет не в праве. Добавим, что Госдума также поддержала аналогичные изменения в случае с получением субсидии на оплату капитального ремонта.