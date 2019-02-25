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Общество

Собирается хоронить проституток на Луне. Барецкий – о планах Дацика после тюрьмы

25 Февраля 2019 в 20:08
Собирается хоронить проституток на Луне. Барецкий – о планах Дацика после тюрьмы

Шоумен и музыкант Стас Барецкий в эфире НСН рассказал о совместной работе с Вячеславом Дациком и планах «Рыжего Тарзана» после освобождения.

Санкт-Петербургский городской суд принял решение об изменении приговора скандально известному националисту Вячеславу Дацику — бывшему бойцу смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу «Рыжий Тарзан». Он освобожден из-под стражи в связи с отбытием наказания.

Шоумен и музыкант Стас Барецкий в интервью НСН отметил, что «Рыжего Тарзана» ждет должность вице-премьера ритуального агентства.

«Собираюсь его поддерживать. Например, агентство я зарегистрировал в Москве «Союз профессиональных ритуальных агентов». Вячеслав Дацик назначен вице-президентом, я президент. Соответственно, мы будем заниматься ритуальными вещами, будем наводить порядок на кладбищах. Слава хочет девушек легкого поведения хоронить на Луне, в космосе, есть у него такая задумка», - отметил Барецкий.

Шоумен рассказал о планах встретить Вячеслава Дацика у следственного изолятора «Кресты-2» в Колпине утром 26 февраля.

Ранее Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.
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