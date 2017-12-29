Собчак: Не представляю, где держать подаренную Путиным лошадь

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В эфире НСН кандидат в президенты поделилась мнением о подарках, которые делал Владимир Путин жителям страны.

По итогам 2017 года президент РФ Владимир Путин сделал ряд необычных подарков жителям России. Среди них – щенки хаски, лабрадора-ретривера и даже вороной жеребец карачаевской породы. Его глава государства подарил студентке из Ставрополя Глории Колесниковой. Примечательно, что получателями президентских подарков были в основном представительницы прекрасного пола. Однако на момент публикации стало известно, что в этом году представитель мужской части населения страны все-таки получил подарок - компьютер.

Жеребец в числе подарков удивил кандидата в президенты России от партии «Гражданская инициатива», журналистку Ксению Собчак.

«Это странный подарок, потому что людям в нынешних условиях жить непонятно где. А где содержать лошадь? Мне кажется, это экзотическая история. Может, девушка занималась верховой ездой. Мы же не знаем», - сказала Собчак в эфире НСН в пятницу, 29 декабря.

Она отметила, что сама любит делать подарки вне зависимости от пола человека.

«Может быть, это случайный перекос, может быть - нет. Это знает только Владимир Путин. Это примерно такой же подсчет, что все девушки на пресс-конференцию Путина в красных платьях пришли. Это случайность или закономерность? Сложно сказать. Дарить подарки – это право любого гражданина России. Ты на них зарабатываешь, если честные доходы – имеешь право. Для меня половой разницы нет. Если мне хочется сделать приятное, я обычно хочу это сделать вне зависимости от пола, а в зависимости от того, что за человек. Чем руководствуется Владимир Владимирович, я не знаю. Я к нему в голову залезть не могу», - отметила Собчак.

Отметим, что сам Владимир Путин также получал в подарок арабских скакунов и других животных – собак, уссурийского тигренка, леопардов и даже белую козу. Среди других необычных подарков главе государства были календарь на 2011 год, иллюстрированный эротическими фотографиями студенток журфака МГУ, подаренная лидером КПРФ фигурка Чапаева, спиннинговый набор для рыбалки.