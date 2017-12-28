Собаки, лошадь и Собчак. Подарки Путина в 2017 году

Подарки Путину - традиционно любимая тема в СМИ. А вот что в 2017 году дарил сам Путин, решила выяснить НСН.

Подарки родным и близким делают все на Новый год. А какие подарки делает человек, который в полночь 31 декабря будет поздравлять всех граждан России с Новым, 2018 годом? Ритуальные подарки главам других государств Путин, как и положено, делает исправно, не нарушая протокола. А вот, что дарит президент Путин простым россиянам? Кто эти люди?

Как оказалось, российский президент чаще всего дарит согражданам животных. Прежде всего, собак. Так, тобольская школьница Катя Шевелёва в конце 2014 года получила от главы государства трёхмесячного щенка лабрадора-ретривера по кличке Изумруд. Через год лабрадор от Путина стал подарком и для школьницы из Курска Ани Абрамовой. А вот 12-летняя Ольга Марущенко из села Белый Яр в Хакасии получила от президента щенка хаски. Такого же песика получила в апреле 2015 года первоклассница из Копейска (Челябинская область) Алина Алимова.

Если не собачки, то что?

Глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН радостно заявил, что собака – это прекрасный подарок. Особенно в 2018 году.

«Во-первых, грядет год Собаки, не надо забывать. Из всех животных наиболее близки к нам, конечно же, собаки», - подчеркнул он.

Кинолог одобрил и выбор пород главой государства:

«Это общепринятые породы собачек. Они абсолютно спокойны, абсолютно уравновешены с малых лет. Их, по большому счету, и воспитывать не надо. Они живут в семье и получают все необходимые знания и умения в процессе общения с людьми. Это самые социализированные собачки, - рассказал НСН главный кинолог страны. - Лабрадоры – доброжелательные, любвеобильные. Всегда всем благодарны за внимание. Живут в хорошем поле. А вот хаски – это пользовательские собачки, охотничьи, ездовые. Для них нормальны большие пробеги. Когда хаски попадают в семью обычного человека, возникает проблема. Потому что они часто убегают. Они очень любвеобильные, свободолюбивые собачки. Им нужны большие территории, большие расстояния», - предостерег Иншаков.

Так-то оно так, но, очевидно, что в хакасском селе проблем с территориями и расстояниями нет. Да и на Южном Урале есть, где побегать. Однако президент симпатизирует и более домашним породам. Так, 11-летней москвичке Валерии Фроловой в марте прошлого года он подарил щенка породы джек-рассел-терьер. А девочка-беженка из Донбасса Алина Зыкова получила в подарок от президента России чихуахуа по кличке Гарри.

«Чихуахуа – это вообще «клещ». Хорошие собачки, смешные. Джек-рассел-терьер очень подвижный. Одно время был очень популярной породой в нашей стране и в мире, после выхода фильма «Маска». На самом деле, безбашенная собака, и ей нужны хорошие, крепкие руки», - комментирует Александр Иншаков.

Он уверен, что не в породе дело. «Какие бы собаки ни были, большие или маленькие, без людей они погибнут. Им нужно внимание, нужен уход, нужна любовь», - подчеркнул кинолог.

Но почему же все-таки лидируют собаки?! Явное предпочтение, которое глава государства отдает собакам, не огорчает руководителя Театра кошек в Москве Юрия Куклачёва.

«Нет смысла обижаться. Это неправильное отношение. У каждого человека свой взгляд на жизнь, свое понимание. Я тоже люблю собак. Но к кошкам у меня больше предпочтение, потому что я считаю, что это животное более верное, более сообразительное. То, что президент [дружит] с собаками, я очень рад, потому что человек, который с животными общается, у него сердце доброе. Поэтому никакой обиды я, как кошатник, здесь не вижу. Очень хорошо. Президенту ведь тоже дарят собачек, помните, как он отдрессировал японскую собаку (породы акита-ину по кличке Юмэ - НСН). Она и на зов выходит и гавкает... Но кошки лучше!», - заявил НСН артист.

Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко подтвердил, что Путину часто дарят собак.

«Он любит собак, любит животных. Все об этом знают. У протокола президента одна проблема с собаками: когда все узнают про хобби или какую-то любовь – заваливают животными! Нас в свое время завалили ракетками, потому что Ельцин любил теннис. Бейсбольными шапочками завалили в свое время Рейгана, и битами бейсбольными. Сейчас некоторые хотят выдвинуться с собаками», - заметил Шевченко в эфире НСН.

И кроме собак есть животные

Но Юрий Куклачёв, конечно, подарил бы главе государства представителя семейства кошачьих.



«Я президенту подарил бы сибирского кота. Они такие крепкие, долгожители. Русский кот, понимаете! Сейчас породу сибирского кота уже редко можно найти. Пропала почти эта порода. Но у меня 50 лет назад были сибирские коты. Это очень умные, очень верные, очень преданные. Такие огромные, сильные... И долгожители. Мой сибирский кот, Сокол, прожил 25 лет», - рассказал он НСН.

Однако сам президент дарит не только собак. Ставропольская студентка Глория Колесникова получила от него вороного жеребца карачаевской породы. А жительница Ижевска Анастасия Вотинцева - путевку в Сочи и букет цветов. Пенсионерке из Курска, ветерану труда и военной службы Наталье Макаровой досталось от Путина фото с автографом.

А вот кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак посчитала лошадь странным презентом:

«Это странный подарок, потому что людям жить в условиях еще как бы непонятно где. А где содержать лошадь? Мне кажется, это экзотическая история», - заметила она в эфире НСН. Тем не менее, считает, политик, осуждать выбор президента, не зная всех деталей, не стоит.

«Может, девушка занималась верховой ездой. Мы же не знаем», - пояснила Собчак.

Владимир Шевченко заверил НСН, что все президентские подарки тщательно готовятся. Личные симпатии Путина сказываются только на выборе собак.

«Он собак любит. Видно, кто-то из семьи просил или говорил о любви [к собаке], поэтому подарил. Так просто ничего не делается. Ни с того, ни с сего решить: Собаку подарить, что ли? Не бывает такого. Подарок каждый подбирается под тему, под человека, под семью. Чтобы сделать подарок – это нужно поработать полгода. Путин любит собак, и когда чувствует, что человек тоже любитель собак, то почему бы нет. Совпадают интересы, как говорится», - пояснил бывший глава кремлевского протокола.

Женщины - в центре внимания

Однако есть у президентских подарков еще одна любопытная черта. Насколько можно судить, большинство их получателей (если не подавляющее большинство) – представительницы прекрасного пола.

Ксения Собчак не увидела в этом ущемления прав мужчин.

«Может быть, это случайный перекос, может, нет. Это знает только Владимир Путин. Случайность это или закономерность, мы не понимаем. Дарить подарки – это право любого гражданина России, если ты на них зарабатываешь. Для меня такой половой разницы в этом нету. Если мне хочется сделать приятное, я хочу это делать вне зависимости от пола, а в зависимости от того, что за человек передо мной. Чем руководствуется Владимир Владимирович - я, к сожалению, не знаю, к нему в голову залезть не могу», - сказала она в эфире НСН.

Не разглядел гендерных причин обижаться на президента и бывший лидер православного движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов (Энтео). Но, как и полагается человеку, занимающему активную гражданскую позицию, дал президенту совет насчет хорошего подарка для мужчин.

«Ничего плохого, что Путин выбирает девушек, нет. Мужчина имеет право сам выбирать, кому дарить подарки. На мой взгляд, лучший подарок от него мужчинам – это сделать так, чтобы у мужчин после заполнения налоговой декларации оставались деньги, чтобы своим женщинам дарить подарки», - заявил он в эфире НСН.

К этому практичному пожеланию трудно что-либо добавить.





Сергей Подосёнов