Соавтор Алфёрова: С ним было легко работать

Жорес Алфёров. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Профессор Евгений Сухарев рассказал, как нобелевский лауреат Жорес Алфёров начинал научную деятельность.

Нобелевский лауреат, российский учёный-физик Жорес Алфёров скончался в возрасте 88 лет в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердила его супруга Тамара Дарская.

Нобелевская премия Жоресу Алфёрову была присуждена за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Он стал лауреатом престижной награды в 2000 году, напомнила RT.

Заслуженный деятель науки и техники, профессор Евгений Сухарев в интервью НСН поделился воспоминаниями о том, как работал над совместным проектом с Жоресом Алфёровым.

«Мне приходилось с ним работать, когда мы разрабатывали в рамках оборонной тематики лазерные технологии. Это был проект РАН, которым руководил академик Александр Прохоров. Жорес Иванович был у него любимым учеником.

Была и другая совместная работа с Жоресом Ивановичем – по разработке специальных гетеропереходов в полупроводниках. За эту работу он получил вначале Государственную премию РСФСР, а затем и Ленинскую. Мне было очень легко с ним взаимодействовать», - рассказал профессор.

Профессор рассказал, что Жорес Алфёров поддерживал своих многочисленных учеников.

«Он подарил мне фотографию с молодыми учеными и сделал надпись: «С надеждой на дальнейшее творческое содружество. В 70-е годы, когда был лазерный бум, у меня с Жоресом Ивановичем опубликовано несколько ранних печатных работ, где мы с ним заявили о перспективах развития полупроводниковых технологий», - поделился воспоминаниями Евгений Сухарев.

Заслуженный деятель науки и техники Евгений Сухарев отметил прекрасные человеческие качества своего коллеги, сказав, что Жорес Алфёров был «замечательным и очень щедрым человеком».

Ранее экс-президент РАН Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, как работал вместе с учёным-физиком Жоресом Алфёровым.

