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Общество

СМИ сообщили о планах Instagram создать сервис для сбора пожертвований

19 Февраля 2019 в 17:08
СМИ сообщили о планах Instagram создать сервис для сбора пожертвований

Социальная сеть Instagram ведет работу над новым сервисом для сбора пожертвований. Об этом сообщает издание The Verge. Подробностей о работе этой функции пока нет, но, как предполагают эксперты, речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на одну из благотворительных организаций. При нажатии на него пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования. Отмечается, что сервис может стать аналогом похожего инструмента в Facebook.

Недавно сообщалось о массовом исчезновении подписчиков в Instagram. Пользователи отмечали, что из числа их фолловеров пропадали сотни и тысячи человек. Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН объяснил это борьбой соцсетей с ботами и накрутками. «Если у вас много подписчиков, и они вдруг пропали, это не значит, что эти пропавшие — несуществующие люди. Есть простые алгоритмы, которые позволяют подписать пользователя на кого-то так, что он не будет об этом знать», - отметил эксперт. Он признал, что это может создать проблемы коммерческой направленности у блогеров, которым поступают рекламные предложения разной величины в зависимости от числа подписчиков.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг планирует интегрировать Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram между собой в одно ядро.При этом все три сервиса продолжат работать как отдельные приложения, обладая единой системой обмена сообщениями, пишет «Русская планета».

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