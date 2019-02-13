Эксперт объяснил массовое исчезновение подписчиков в Instagram

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Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» заявил НСН, что от таких «зачисток» больше всего страдают блогеры, а не сами соцсети.

Пользователи социальной сети Instagram, в том числе популярные блогеры и звезды, начали массово жалуются на пропажу подписчиков. На странице Instaforum люди делятся историями, как число подписчиков падает то на десять человек, то на сотню, а то и на целые тысячи.

Объяснить логически это явление можно только борьбой соцсетей с ботами и накрутками, заявил в эфире НСН управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов.

«Насколько я понимаю, социальные сети объявили войну ботам и накруткам. Условно говоря, если какая-то девочка в целях повышения своей значимости перед подругами или молодыми людьми нагнала себе ботов за 500 рублей, что сейчас делают почти все, то сейчас с этими искусственно нагнанными подписчиками соцсети стали бороться. Если у вас много подписчиков, и они вдруг пропали, это не значит, что эти пропавшие — несуществующие люди. Есть простые алгоритмы, которые позволяют подписать пользователя на кого-то так, что он не будет об этом знать. Я просто не вижу иных причин, почему такое могло произойти», — сказал Терехов.

Этот процесс может задеть популярных блогеров, однако вряд ли потревожит сами социальные сети, особенно зарубежные, добавил собеседник НСН.

«У блогеров могут возникнуть проблемы по коммерческой части, потому что они этим зарабатывают деньги. Их ценность — число подписчиков. Другое дело, что социальным сетям, особенно Facebook и Instagram, для которых российский рынок очень небольшой — на два миллиарда пользователей приходится только миллионов 40 российских, всё равно, потому что они не ведут переговоры ни с какими блогерами, даже популярными по российским меркам. Это, конечно, ненормальная ситуация, когда у вас пропадают подписчики, но куда более ненормально за деньги покупать себе такую популярность», — резюмировал Терехов.

Напомним, в 2014 году пользователи Instagram уже сталкивались с подобной проблемой. Тогда сервис предупредил аудиторию о глобальной чистке рядов. Команда соцсети разработала комбинацию систем, которая удаляла нежелательные лайки, комментарии, а также профили, которыми никто не пользовался длительное время.