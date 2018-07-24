Нарисованные цифры. Эксперт о прогнозе Росстата о приросте населения

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В эфире НСН Игорь Белобородов усомнился в правдивости данных Росстата об увеличении численности населения России до 157 млн человек к 2036 году.

В Росстате прогнозируют увеличение численности населения России до 157 млн человек. По оптимистичному сценарию, произойдет это через 18 лет, сообщается на сайте ведомства. Прошлогодний прогноз Росстата, где говорилось о 154 млн человек, был обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», пишут «Известия». Предполагается, что к приросту населения приведет снижение смертности и рост продолжительности жизни.



В эфире НСН руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов заявил, что прогноз Росстата не имеет ничего общего с реальностью.

«На фоне столько низкой рождаемости прогноз роста численности населения звучит даже не как издёвка – это полная некомпетентность. Интересно, каков годовой бюджет Росстата? Похоже, что миллиарды рублей просто вышвыриваются на ветер. Посадили людей, абсолютно ничего не соображающих ни в демографии, ни в математике. Я не видел еще ни одного прогноза по России, за все 15 лет, что я занимаюсь демографией, который бы сулил в долгосрочной перспективе рост численности населения. Это противоречит всему – здравому смыслу, существующим тенденциям, международной практике. И как они смогли нарисовать рост – я не понимаю. Это если бы у нас было бессмертие. И то, тогда можно было бы достичь стабилизации населения, но никак не роста», - убежден эксперт.

Отметим, что согласно среднему варианту прогноза, население страны к 2036 году, наоборот, уменьшится до 145 млн человек. Ранее в Росстате сообщали, что в России резко снизилась рождаемость, пишет Газета.ру.

В эфире НСН сексолог Александр Полеев ранее рассказал, что в городах проведения мирового футбольного первенства можно ожидать бэби-бума.