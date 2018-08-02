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Общество

«Синие ведерки» назвали абсурдом спецпарковку для дипломатов

2 Августа 2018 в 13:35
«Синие ведерки» назвали абсурдом спецпарковку для дипломатов
ФОТО: politeka.net

Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН напомнил, что в данный момент специальные парковки действуют только для автомобилей инвалидов.

Правительство рассматривает законопроект, который подразумевает введение новых дорожных знаков. В частности речь идёт об обозначении «Велосипедной зоны». Также в РФ появится знак «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса». Об этом рассказал представитель Минтранса, сообщают РИА Новости.

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Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН поддержал введение знака «Велосипедная зона», но навал абсурдов стоянки для дипломатов.

«На самом деле у нас знаки дорожного движения действуют до ближайшего перекрёстка, поэтому знак “Велосипедная зона” позволит не ставить знаки после каждого перекрёстка. С одной стороны, уйдёт визуальный мусор. С другой – если разметка сотрётся или скроется под слоем грязи, то её будет банально не видно. Что касается знаков, которые выделяют дипломатов в качестве спецсубъектов, то это давняя история. Дипломаты после антиавтомобильных мер, которые были приняты в Москве, оказались тоже в числе пострадавших. Многие дипломатические миссии потребовали выделить дипломатические автомобили как отдельный спецсубъект. Будет два спецсубъекта: инвалиды и дипломаты. Это, конечно, нонсенс, но Россия – это страна, где абсурд не является чем-то удивительным», - пояснил в эфире НСН Шкуматов.

Стоит отметить, что в Минтрансе также опровергли рассмотрение документа, который вводит дорожные знаки «Следующий перекрёсток», «Трамвайная полоса», «Диагональный переход» и некоторых других.

Напомним, с 1 июля в России вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, которые запрещают въезд в некоторые зоны машинам с нулевым и первым экологическим классом. Исключение составят только автомобили ВС РФ, аварийно-спасательных и медицинских служб, полиции и других ведомств.

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