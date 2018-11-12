«Синие ведёрки»: Определение опасного вождения нужно скорректировать

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Пётр Шкуматов заявил НСН, что в противном случае штрафы за опасное вождение станут способствовать процветанию коррупции.

Госавтоинспекция разработала законопроект о введении штрафа за опасное вождение. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Михаил Черников. По его словам, сумма штрафа будет равняться пяти тысячам рублей.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН объяснил, к каким последствиям может привести введение штрафа, если не претерпит изменения определение опасного вождения, данное в 2016 году и закреплённое в правилах дорожного движения.

«Основная проблема не в штрафе, а в абсолютно кривой формулировке и определении опасного вождения. Это сейчас сформулировано таким образом, что все автомобилисты, 100%, ежедневно по нескольку раз в день становятся опасными водителями. Поэтому прежде чем вводить штраф, необходимо скорректировать определение. Та формулировка, которая есть сейчас, либо не позволит штрафовать никого, либо позволит штрафовать всех подряд. А это откроет возможности для недобросовестных инспекторов ГИБДД по сути решать вопросы с остановленным водителем на месте», — заметил Шкуматов.

Термин опасное вождение согласно действующему законодательству подразумевает неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, повлёкших за собой создание водителем ситуации, при которой его движение и (или) движение иных автомобилистов в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. К этим действиям относятся невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспорту, который пользуется преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия), несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП), препятствование обгону.