«Синие ведёрки»: Новые правила техосмотра разорят автомобилистов

ФОТО: Автоконтроль

Пётр Шкуматов в беседе с НСН, что техосмотр для легковых автомобилей следует отменить вовсе.

В России хотят разработать индивидуальную программу технического осмотра для автомобилей. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов. По его словам, частота техосмотра будет зависеть от пробега машины, её характеристик, особенностей эксплуатации и данных о ДТП и страховых случаях. Отмечается, что чем чище будет история автомобиля, тем реже и дешевле будет техосмотр. Худшим сценарием для владельца авто может стать ограничение на эксплуатацию транспортного средства или даже запрет.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН раскритиковал идею и заявил, что она приведёт к подорожанию услуг технического осмотра. При этом, утверждает эксперт, повышению безопасности на дорогах данная мера способствовать не будет.

«Если введут эту систему, это будет, конечно, ночной кошмар для владельцев станций технического обслуживания. Потому что сейчас все процедуры стандартизированы, понятны, им можно обучить персонал. А когда у каждого будет индивидуальная процедура, это будет ломать шаблон всем участникам процесса. Это приведёт к банальным последствиям — техосмотр для ряда автовладельцев просто подорожает, а для некоторых подорожает серьёзно. Но на безопасность дорожного движения это никак не повлияет», — заверил Шкуматов.

Он пояснил, что большинство аварий, согласно статистике, происходит из-за поломок двух типов. Именно поэтому, по его словам, нет смысла в регулярном техосмотре «молодых» автомобилей. Гораздо полезней было бы совместить данную процедуру с прохождением технического обслуживания.

«На самом деле для подавляющего большинства легковых автомобилей техосмотр не имеет смысла. Дело в том, что, если мы посмотрим на статистику аварийности, то два трети аварий происходит по двум причинам. Это проблемы с колёсами и дисками, вторая проблема — тормозная система. Все остальные технические неисправности крайне редко влияют на негативные последствия на дороге. Я призываю всех быть проще: для машин, которые младше определённого возраста, техосмотр вообще должен быть отменён. И заменён на уведомительное проведение во время техобслуживания. Приехали вы в сервис поменять масло, свечи, и тут же ваш автомобиль посмотрели. Контролю надо подвергать, исходя из здравого смысла, а не нанотехнологических сколковских проектов. Контролю надо подвергать две системы — тормоза и диски, колёса», — заявил Шкуматов.

Добавим, на разработку и внедрение новой системы прохождения ТО может уйти несколько лет, отметил представитель АО «Электронный паспорт». Для начала потребуется время, чтобы накопить историю автомобилей, кроме того возникнет необходимость внесения изменений в закон «О техосмотре».