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Общество

Автомобилисты России предложили отменить техосмотр для частных машин

9 Ноября 2018 в 10:05
Автомобилисты России предложили отменить техосмотр для частных машин

Эксперт в эфире НСН согласился с ужесточением прохождения техосмотра, но только после отмены процедуры для частных автовладельцев.

Правила прохождения техосмотра в РФ могут снова изменить. Так, машины, которые регулярно попадают в ДТП, либо имеют большой пробег (например, такси) будут проходить процедуру чаще, чем новые автомобили. Об этом рассказал директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов во время заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ. По его словам, инициатива позволит сделать процедуру прохождения техосмотра более индивидуальной, сообщает «Коммерсант».

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Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН призвал и вовсе разрешить частным автомобилям не проходить техосмотр (слушайте аудио).

«Я считаю, что нужно сделать две вещи. Надо отменить обязательный техосмотр для частных автовладельцев, потому что он ничего не даёт, ничего не обеспечивает, ни от чего не защищает. Тогда уже возможно в отношении общественного транспорта, такси, тех, кто выполняет маршрутные, международные перевозки – в отношении этого транспорта можно ужесточить меры прохождения техосмотра. Это будет вполне реализуемо», - предположил собеседник НСН.

Стоит отметить, что в случае изменения правил техосмотра все «истории» автомобилей будут делиться на три категории. В случае с «хорошей» историей техосмотр можно будет проходить намного реже. «Плохая» приведёт к более частому и тщательному ТО. В некоторых случаях транспортному средству и вовсе запретят ездить.

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