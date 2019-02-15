«Синие ведерки» предрекли увеличение числа аварий из-за новых изменений в ПДД

Минтранс и МВД предлагают снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости движения.

Вновь закрутить гайки предлагают Минтранс и МВД для нарушителей правил дорожного движения. Во-первых, в очередной раз озвучена идея снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости движения. Штраф в 500 рублей предлагается назначать уже с превышения на величину от 10 до 20 км/ч. Кроме того, ведомства выступают за ужесточение наказания за нечитаемые номера. МВД предлагает лишить возможности оперативно оплачивать штраф с 50-процентной скидкой за это нарушение, пишет «Коммерсантъ».

Что касается нечитаемых номеров, то вряд ли это нарушение стоит считать носящим массовый характер и уж тем более влияющим на безопасность движения, которую всегда «поднимают на щит» сторонники ужесточения мер. А вот понижение нештрафуемого порога, во всяком случае, без тщательной ревизии соответствия ограничительных знаков конкретному участку дорожной сети, приведет к обратному результату - увеличению аварийности на дорогах. Уверенность в этом высказал в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«В деревне Педрищево никто не живет, но, тем не менее, формально этот населенный пункт существует, и по нему проходит федеральная трасса. Сейчас все проезжают эту деревню Педрищево со скоростью 75 км/ч. Это напряжно, но терпимо. Завтра надо будет тормозить до 65 км/ч. Если посмотреть, например, на дорогу М7, можно увидеть, что таких населенных пунктов там десятки. Конечно, еще в части из них живут люди, но в большей части, когда проезжаешь по трассе, не горит ночью ни одного окна. Эти скоростные разрывы, когда едешь 110 км/ч, а потом хоп, и 90,70,50, 40 км/ч на 10 метров дороги, жутко изматывают водителя и, на самом деле, увеличивают аварийность в разы. Мне кажется, что все инициативы направлены не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений».

В конце минувшего года ко всеобщему удивлению (приятному, над сказать) ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. Как заявил тогда руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин, водителей уже замучили и запутали. Всецело поддержавший такое решение председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН призывал пожить без изменений хотя бы несколько лет. «Надо дать водителям пожить хоть несколько лет в условиях стабильности, чтобы привыкли к тому, что есть и дальше уже можно было анализировать ситуацию», - говорил собеседник НСН.

Неплохо бы присоединиться к этому мораторию и МВД с Минтрансом.

Всеволод Нерознак