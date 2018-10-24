Грымов: Кино становится все меньше, тем более – хорошего



Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россияне – за уголовную ответственность за неисполнение предвыборных обещаний

Россияне поддержали идею введения уголовной ответственности за неисполнение предвыборных обещаний. Соответствующее предложение появилось на сайте «Российская общественная инициатива» уже более четырех тысяч человек.

Интересная новость, а главное - начинается со слова «россияне», то есть – мы с вами. А вообще, я что-то не понимаю: или все сошли с ума, или только эти 4 тысячи (что тоже много). Уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний – это утопическая идея. Спрашивать с политиков, которые что-то обещали и не сделали, конечно, надо. Делать это надо, например, на следующих выборах. Или высказываться в соцсетях (поверьте, все всё читают). Так что, возмущаться невыполненными обещаниями политиков, конечно надо, но введения уголовной ответственности за это я себе просто не представляю.

Топ-2: «Смерть Сталина» номинировали на премию Европейской киноакадемии

Запрещённый к прокату в России фильм «Смерть Сталина» номинировали на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая комедия».

Новость из мира кино. Хотя, кино становится все меньше, тем более – хорошего. И эта новость – подтверждение тому. Поверьте, речь идет не о «Золотой малине» или других «позорных» премиях. Премия Европейской киноакадемии – это серьезно. Я, честно говоря, в шоке! Или тут политика играет роль, и там все уже с ума сошли? «Смерть Сталина» - это очень слабое кино, комедия низкого уровня. Я ее смотрел. Думаю, что нормальному зрителю хватит 15 минут этой комедии, дальше начинается полный трэш. И дело тут даже не в том, что я бережно отношусь ко всему, что связано с Россией. Просто есть вкус, есть профессионализм, и вдруг «Смерть Сталина» претендует на звание «лучшая комедия». Не удивлюсь, если картине присвоят эту награду только чтобы насолить России в медиасфере.

Топ-3: Пилоты рассказали о своем отношении к аплодисментам пассажиров

Российские пилоты рассказали о своем отношении к поведению пассажиров, которые в момент посадки начинают аплодировать. Пилоты считают данные овации преждевременными, потому что опасная рулежка в этот момент еще не закончена.

Эта новость – прямо про меня. Да, думаю, что про многих из вас – тоже. Ну здесь я могу ответить следующее: наверное, актеры в театре, которым я руковожу, тоже могут сказать «Зачем хлопать, пока не закончился спектакль?». Ведь во время спектакля бывает, что актер очень хорошо, очень эмоционально сыграл ту или иную сцену, и зрители зааплодировали. Так вот, актеры, видимо, тоже должны сказать: «Не надо! Ждем до конца! Терпим! Мучаемся!».