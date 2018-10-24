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Грымов: Кино становится все меньше, тем более – хорошего

24 Октября 2018 в 22:00
Грымов: Кино становится все меньше, тем более – хорошего
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Россияне – за уголовную ответственность за неисполнение предвыборных обещаний

Чиновник тюрьма
Юрий Грымов: Россияне поддержали идею введения уголовной ответственности за неисполнение предвыборных обещаний. Соответствующее предложение появилось на сайте «Российская общественная инициатива» уже более четырех тысяч человек.

Интересная новость, а главное -  начинается со слова «россияне», то есть – мы с вами. А вообще, я что-то не понимаю: или все сошли с ума, или только эти 4 тысячи (что тоже много). Уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний – это утопическая идея. Спрашивать с политиков, которые что-то обещали и не сделали, конечно, надо. Делать это надо, например, на следующих выборах. Или высказываться в соцсетях (поверьте, все всё читают). Так что, возмущаться невыполненными обещаниями политиков, конечно надо, но введения уголовной ответственности за это я себе просто не представляю.  

Топ-2: «Смерть Сталина» номинировали на премию Европейской киноакадемии

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Юрий Грымов: Запрещённый к прокату в России фильм «Смерть Сталина» номинировали на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая комедия». 

Новость из мира кино. Хотя, кино становится все меньше, тем более – хорошего. И эта новость – подтверждение тому. Поверьте, речь идет не о «Золотой малине» или других «позорных» премиях. Премия Европейской киноакадемии – это серьезно. Я, честно говоря, в шоке! Или тут политика играет роль, и там все уже с ума сошли? «Смерть Сталина» - это очень слабое кино, комедия низкого уровня. Я ее смотрел. Думаю, что нормальному зрителю хватит 15 минут этой комедии, дальше начинается полный трэш. И дело тут даже не в том, что я бережно отношусь ко всему, что связано с Россией. Просто есть вкус, есть профессионализм, и вдруг «Смерть Сталина» претендует на звание «лучшая комедия». Не удивлюсь, если картине присвоят эту награду только чтобы насолить России в медиасфере.

Топ-3: Пилоты рассказали о своем отношении к аплодисментам пассажиров

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Юрий Грымов: Российские пилоты рассказали о своем отношении к поведению пассажиров, которые в момент посадки начинают аплодировать. Пилоты считают данные овации преждевременными, потому что опасная рулежка в этот момент еще не закончена.

Эта новость – прямо про меня. Да, думаю, что про многих из вас – тоже. Ну здесь я могу ответить следующее: наверное, актеры в театре, которым я руковожу, тоже могут сказать «Зачем хлопать, пока не закончился спектакль?». Ведь во время спектакля бывает, что актер очень хорошо, очень эмоционально сыграл ту или иную сцену, и зрители зааплодировали. Так вот, актеры, видимо, тоже должны сказать: «Не надо! Ждем до конца! Терпим! Мучаемся!».   

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