Грымов: Кино становится все меньше, тем более – хорошего

Топ-1: Россияне – за уголовную ответственность за неисполнение предвыборных обещаний
Интересная новость, а главное - начинается со слова «россияне», то есть – мы с вами. А вообще, я что-то не понимаю: или все сошли с ума, или только эти 4 тысячи (что тоже много). Уголовная ответственность за невыполнение предвыборных обещаний – это утопическая идея. Спрашивать с политиков, которые что-то обещали и не сделали, конечно, надо. Делать это надо, например, на следующих выборах. Или высказываться в соцсетях (поверьте, все всё читают). Так что, возмущаться невыполненными обещаниями политиков, конечно надо, но введения уголовной ответственности за это я себе просто не представляю.
Топ-2: «Смерть Сталина» номинировали на премию Европейской киноакадемии
Новость из мира кино. Хотя, кино становится все меньше, тем более – хорошего. И эта новость – подтверждение тому. Поверьте, речь идет не о «Золотой малине» или других «позорных» премиях. Премия Европейской киноакадемии – это серьезно. Я, честно говоря, в шоке! Или тут политика играет роль, и там все уже с ума сошли? «Смерть Сталина» - это очень слабое кино, комедия низкого уровня. Я ее смотрел. Думаю, что нормальному зрителю хватит 15 минут этой комедии, дальше начинается полный трэш. И дело тут даже не в том, что я бережно отношусь ко всему, что связано с Россией. Просто есть вкус, есть профессионализм, и вдруг «Смерть Сталина» претендует на звание «лучшая комедия». Не удивлюсь, если картине присвоят эту награду только чтобы насолить России в медиасфере.
Топ-3: Пилоты рассказали о своем отношении к аплодисментам пассажиров
Эта новость – прямо про меня. Да, думаю, что про многих из вас – тоже. Ну здесь я могу ответить следующее: наверное, актеры в театре, которым я руковожу, тоже могут сказать «Зачем хлопать, пока не закончился спектакль?». Ведь во время спектакля бывает, что актер очень хорошо, очень эмоционально сыграл ту или иную сцену, и зрители зааплодировали. Так вот, актеры, видимо, тоже должны сказать: «Не надо! Ждем до конца! Терпим! Мучаемся!».