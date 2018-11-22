Шкуматов: Сердечникам придётся выкинуть права, если лекарства приравняют к алкоголю

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Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН допустил приравнивание некоторых препаратов к алкоголю, но при научном подходе.

ГИБДД готовит поправки, которые запретят водителям управлять транспортным средством, если они находятся под действием препаратов с одурманивающим эффектом. К ним предлагают отнести в том числе фенобарбитал и димедрол, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на временно исполняющего обязанности замглавы ГИБДД Александра Быкова. Инициативу уже поддержали в Минздраве.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН отметил, что из-за подобной инициативы всем сердечникам можно будет выкинуть права.

«У всех этих препаратов есть одна маленькая особенность, которая может привести к печальным последствиям. Они выводятся из организма от нескольких недель до месяца. Поскольку у нас существует ноль промилле (содержание алкоголя при управлении автомобилем – примечание НСН) для подобных средств, то может оказаться, что человек, который принял корвалол вчера или неделю назад, вдруг оказывается “пьяным” и лишается прав и получает штраф. Это несправедливо. Сердечники, если такие меры будут приняты, могут сразу выкинуть водительское удостоверение и пересесть в общественный транспорт. Заодно будет решена проблема пробок в городах», - пояснил эксперт.

По словам Петра Шкуматова, в РФ нужно вводить порог промилле при употреблении подобных препаратов.

«В каждом конкретном случае каждый отдельный препарат должен рассматриваться отдельно. Если мы говорим о седативных препаратах, то в инструкции всегда написано, что в течение шести часов нельзя садиться за руль. Нужно вводить промилле», - пояснил собеседник НСН.

При этом Пётр Шкуматов допустил приравнивание некоторых лекарств к алкоголю.

«Есть целесообразность это сделать, но только в том случае, если подходить к этому профессионально и научно. Например, есть инструкция к препарату, есть седативный эффект. Инспектор ГИБДД должен распознать, что водитель находится под действием, например, противоаллергического препарата. Для этого ему нужно будет пройти спецобучение. Я не очень уверен, что это теоретически возможно. Мне кажется, всё будет по формуле “хотели как лучше, получилось как всегда”», - заключил в эфире НСН Шкуматов.

Напомним, ранее директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов рассказал об инициативе пересмотра правил прохождения техосмотра. По его словам, эту процедуру чаще нужно проходить автомобилям, которые регулярно являются участниками ДТП или имеют большой пробег. Как уточнил Ионов, это сделает техосмотр более индивидуальным.