Шкуматов: Повышение стоимости парковки увеличит число пробок в Москве

Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН рассказал о реальных целях повышения платы парковочных мест и о возможных последствиях нововведений.

В Москве с 15 декабря вводятся новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Так, самый высокий тариф на ряде улиц в центре города, включая Петровку и Неглинную, составит 380 рублей в час (на 180 рублей больше, чем сейчас). Там же отменят бесплатную парковку по воскресеньям. В остальных местах на стоянку без оплаты дадут всего пять минут, то есть втрое меньше, чем сегодня. В остальной платной зоне водителей также ждет рост цен, но точных данных власти города пока не предоставили. Как утверждается, эти изменения позволят сократить число пробок в столице.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что повышение платы за парковочные места будет только способствовать увеличению пробок, а не наоборот.

«Платная парковка не является, и никогда не являлась инструментом в борьбе с пробками. Более того, это инструмент интенсификации трафика, то есть увеличения пробок. Платная парковка и борьба с пробками — это оксюморон. Повышение цен только увеличивает оборачиваемость машиноместа и соответственно увеличивает локальный трафик в этом месте, потому что машины постоянно приезжают и уезжают», — заявил эксперт.

По словам Шкуматова, проблема состоит не в оплате парковочных мест, а в их нехватке. В этой связи логическим решением проблемы было бы создание дополнительных парковок, так как, если есть необходимость в пользовании личным автотранспортом, то цена вопроса уже никого не остановит.

«Вот, например, я сейчас поеду. У меня 15 кг и три сумки. Я все равно повезу это на автомобиле, неважно, какая плата за парковку будет. Существует потребность в создании других, новых, дополнительных парковочных мест. Вместо этого Департамент транспорта пошел путем монетизации дефицита. Это не государственный, а коммерческий подход. Просто пользуясь бесправием москвичей, полным отсутствием возможности повлиять на ситуацию, они делают, что хотят», — возмутился Шкуматов.

Напомним, ранее блогер и урбанист Илья Варламов поддержал повышение тарифов на парковку в столице. По его словам, поднимать стоимость парковки нужно только на самых востребованных участках столичных улиц, а также необходимо предоставлять москвичам альтернативу в виде комфортного общественного транспорта.