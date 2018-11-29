Афера, превратившаяся в оберег. Знак «Шипы» разрешили не наклеивать

Изменения в правила дорожного движения были подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Водителям разрешили не наклеивать знак «Шипы» на транспортное средство. Соответствующее изменение внесено в правила дорожного движения постановлением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как отмечается в опубликованном 29 ноября документе, требование потеряло актуальность, поскольку динамические характеристики машин сейчас в значительной мере определяются их конструкцией, наличием современной тормозной системы и другими факторами.

Стоит отметить, что требование клеить знак «Шипы» появилось не так давно. Свод ПДД, в котором было закреплено это правило, вступило в силу в 2017 году. Водители, не соблюдавшие это правило, подвергались штрафу.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил, что на этом знаке кому-то удалось заработать колоссальные деньги.

«Всё, что было с этим знаком, - это форменное безобразие, афера, граничащая с преступлением. На введении этого знака, как обязательного, определённые люди нажились, речь идёт о колоссальных деньгах, потому что десятки миллионов автомобилистов его приобретали, а мы уже тогда говорили, что никакого значения для безопасности движения этот знак не имеет. Через год с лишним с нами якобы согласились. Мы будем настаивать на проведении расследования, кто и как этот знак лоббировал и кто на этом нажился», - возмутился эксперт.

В то же времяв эфиреранее напомнил , что изначально знак вводился, чтобы снизить число аварийных ситуаций, которые создавали не использовавшие шипованную резину автолюбители. Как подчеркнул собеседник агентства, знак «Шипы» был нужен, чтобы водители, у которых всесезонная резина и старенькие автомобили типа ВАЗ классики, могли принять решение о выборе дистанции. А сейчас, по мнению Петра Шкуматова, знак выглядит смешным.

«Сейчас у нас большая часть автопарка – современные автомобили. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Поэтому знак начинает терять свою актуальность. И владельцам автомобилей ВАЗ-2106, 2107 и “Волга” в любом случае надо держать дистанцию. Поскольку их тормозной путь априори больше, чем у самой дешевой иномарки. Например, Opel или Logan. Поэтому сейчас становится смешно смотреть на машины, у которых наклеен этот знак. И понимать, что толку от этого знака нет никакого. Кроме как оберега от штрафа», - подчеркнул Шкуматов.

Напомним, отменить обязательную установку знака «Шипы» Министерство внутренних дел России предложило весной 2018 года. Размещение опознавательного знака предлагалось сделать рекомендательным.