Шеф-повар посоветовал готовить во время Масленицы блинную классику

В эфире НСН Константин Ивлев рассказал, какие блины считает самыми вкусными.

Роспотребнадзор призывал россиян во время Масленицы обращать внимание на качество блинов и продуктов, которые покупаются для их приготовления.



Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН посоветовал не экспериментировать с тестом для главного масленичного угощения.

«Основные продукты в блинах - мука, яйца, молоко, соль, сахар. Есть, конечно, блины, которые делаются без яиц, или без молока, или на воде. Но их совершенно невозможно есть. Поэтому, если нет каких-то ограничений от врача, то нужно использовать классический набор продуктов», - заявил шеф-повар.

Он также подчеркнул, что в качестве начинки для блинов лучше всего выбрать классические сочетания, не пытаясь выдумывать экстраординарные рецепты.

«Первый укус сразу показывает, насколько вкусный блин и, насколько свежая в нем начинка. Распознать качество сможет каждый русский человек, потому что мы впитываем это с молоком матери. Я всегда советую людям не сходить сума и использовать привычные начинки, такие как мясо, сметана, сгущенка, яблоки, повидло, творог. Рыбные начинки чаще всего подаются отдельно. Хотя я считаю, что рыба горячего копчения очень хорошо закручивается в сам блин. Не стоит ничего выдумывать. Классика всегда превыше и лучше всего, а самое главное – она безопаснее», - отметил Ивлев.

Ранее в эфире НСН специалист по здоровому питанию поделилась рецептом низкокалорийных блинов.

Напомним, Масленица в 2018 году начинается в понедельник, 12 февраля, и продлится до воскресенья, 18 февраля.