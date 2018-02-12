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Общество

Диетолог рассказала, как сохранить фигуру во время Масленицы

12 Февраля 2018 в 14:40
Диетолог рассказала, как сохранить фигуру во время Масленицы
В эфире НСН специалист по здоровому питанию поделилась рецептом низкокалорийных блинов.

Роспотребнадзор посоветовал россиянам во время масленичной недели не переедать и не злоупотреблять алкоголем.

В эфире НСН специалист по здоровому питанию, автор программы «Модель стройности» Татьяна Хачатурова заявила, что традиционные масленичные угощения плохо сочетаются с желанием следить за фигурой.

«Для людей, которые следят за фигурой, в одном блине содержится дневная норма углеводов. Поэтому во время масленичной недели нужно либо делать низкоуглеводные блины, либо съедать только один блин в день, либо забыть о Масленице, которая плохо сочетается с диетологией», - объяснила эксперт.

Она также рассказала, что для приготовления более или менее диетических блинов необходимо заменить пшеничную муку на низкоуглеводную.

В сообщении Роспотребнадзора россиян также призвали обращать внимание н качество блинов и продуктов, которые покупаются для их приготовления, отмечает «ФедералПресс».

Напомним, Масленица в 2018 году начинается в понедельник, 12 февраля, и продлится до воскресенья, 18 февраля.

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