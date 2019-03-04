Шеф-повар назвал лучший рецепт масленичных блинов

Алексей Зимин рассказал НСН, как лучше готовить блины и с чем их лучше есть.
В России стартовала Масленичная неделя. С 4 по 10 марта россияне, следуя многовековым традициям, будут печь блины и встречать приближающуюся весну. По данным опроса ВЦИОМ, около 40 процентов граждан планируют принять участие в народных гуляниях, более 70 процентов собираются принимать гостей или сами ходить в гости. При этом есть блины на Масленицу будут более 90 процентов россиян, выяснили социологи.
«Самые лучшие, самые простые [рецепты блинов] — это на кефире. Кефир, дрожжи, чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. И муки так, чтобы густота была как у крем-супа. Минут 40-час пусть постоят, прежде чем печь, чтобы дрожжи поработали», — рассказал шеф-повар.
По его словам, также можно готовить блины на молоке. Такие методы шеф-повар поместил на вторую строчку рейтинга лучших рецептов. На третьем месте хит-парада оказались рецепты блинов на воде, согласно индийским кулинарным традициям.
Собеседник НСН добавил, что вкусные блины могут обойтись и без начинки, но так или иначе, есть их можно с чем угодно.
«Я вот не очень верю в начинки для блинов. Обычно блины едят с чем-то, не набивая начинкой. Но наверное, лучше всего икра, селедка, да все что угодно. Блины — это такая штука, в которую можно завернуть или ее макнуть во все на свете», — отметил шеф-повар.
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян предпочитают сметану в качестве начинки к блинам. За этот вид лакомства проголосовали 50 процентов респондентов. На втором месте по популярности оказались варенье и джем — 33 опрошенных предпочли такую начинку, а замыкают тройку любимых начинок россиян сгущенка и творог, за них проголосовали 23 процента участников опроса ВЦИОМ.
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