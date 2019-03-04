Понедельник
04 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Общество

Шеф-повар назвал лучший рецепт масленичных блинов

4 Марта 2019 в 16:16
Шеф-повар назвал лучший рецепт масленичных блинов

Алексей Зимин рассказал НСН, как лучше готовить блины и с чем их лучше есть.

В России стартовала Масленичная неделя. С 4 по 10 марта россияне, следуя многовековым традициям, будут печь блины и встречать приближающуюся весну. По данным опроса ВЦИОМ, около 40 процентов граждан планируют принять участие в народных гуляниях, более 70 процентов собираются принимать гостей или сами ходить в гости. При этом есть блины на Масленицу будут более 90 процентов россиян, выяснили социологи.

Диетолог рассказала о самой вредной начинке для масленичных блинов
Самые вкусные блины получатся у тех, кто будет готовить их на кефире, заявил НСН шеф-повар Алексей Зимин.

«Самые лучшие, самые простые [рецепты блинов] — это на кефире. Кефир, дрожжи, чуть-чуть сахара, чуть-чуть соли. И муки так, чтобы густота была как у крем-супа. Минут 40-час пусть постоят, прежде чем печь, чтобы дрожжи поработали», — рассказал шеф-повар.

По его словам, также можно готовить блины на молоке. Такие методы шеф-повар поместил на вторую строчку рейтинга лучших рецептов. На третьем месте хит-парада оказались рецепты блинов на воде, согласно индийским кулинарным традициям.

Собеседник НСН добавил, что вкусные блины могут обойтись и без начинки, но так или иначе, есть их можно с чем угодно.

«Я вот не очень верю в начинки для блинов. Обычно блины едят с чем-то, не набивая начинкой. Но наверное, лучше всего икра, селедка, да все что угодно. Блины — это такая штука, в которую можно завернуть или ее макнуть во все на свете», — отметил шеф-повар.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян предпочитают сметану в качестве начинки к блинам. За этот вид лакомства проголосовали 50 процентов респондентов. На втором месте по популярности оказались варенье и джем — 33 опрошенных предпочли такую начинку, а замыкают тройку любимых начинок россиян сгущенка и творог, за них проголосовали 23 процента участников опроса ВЦИОМ.

Врач-диетолог и основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова рассказала НСН, как разнообразить меню традиционного русского празднования и не навредить здоровью.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.