Шеф-повар назвал лучший рецепт масленичных блинов

Алексей Зимин рассказал НСН, как лучше готовить блины и с чем их лучше есть.

В России стартовала Масленичная неделя. С 4 по 10 марта россияне, следуя многовековым традициям, будут печь блины и встречать приближающуюся весну. По данным опроса ВЦИОМ, около 40 процентов граждан планируют принять участие в народных гуляниях, более 70 процентов собираются принимать гостей или сами ходить в гости. При этом есть блины на Масленицу будут более 90 процентов россиян, выяснили социологи.