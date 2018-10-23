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Общество

Шаргунов не поддержал своего помощника в скандале с Чудновец

23 Октября 2018 в 13:39
Шаргунов не поддержал своего помощника в скандале с Чудновец
ФОТО: Сергей Шаргунов/business-gazeta.ru
В эфире НСН депутат Госдумы предложил Андрею Иванову самостоятельно выяснять отношения с Мясниковым и скандальной воспитательницей детского сада.

Евгения Чудновец, воспитательница детского сада, ставшая известной за репост с обнаженным ребенком, стала объектом обсуждений из-за нового конфликта. На этот раз история связана с семейным скандалом: гражданский муж женщины Андрей Мясников обвиняет директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, который также является помощником депутата Сергея Шаргунова, в том, что он пытается увести от него Евгению.

«Все дело шло к долгожданной свадьбе с Евгенией — сегодня узнаю, что ее пытается у меня увести помощник депутата Сергея Шаргунова Андрей Иванов», — написал Мясников на своей странице в Facebook.

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Андрей Мясников заявил, что Иванов предлагает Чудновец работу и жилье в Москве, тем самым буквально «покупая» ее любовь. По словам гражданского мужа, единственный выход из сложившейся ситуации — дуэль. С таким предложением он обратился к помощнику депутата через социальные сети. 

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в эфире НСН не стал вступаться за своего помощника, сославшись на то, что вся ситуация - личное дело сторон конфликта.

«Я могу сказать, что Андрей Иванов мой помощник только на общественных началах. У меня он не получает никаких денег. Он взрослый человек, так же как и Евгения Чудновец. Поэтому взрослые люди пускай сами выясняют свои отношения», — заявил депутат.

Отметим, как пишет Ura.ru со ссылкой на самого Андрея Иванова, он считает поступок ревнивого мужа (вынести все на обозрение интернета) не этичным, однако вызов он принимает.
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