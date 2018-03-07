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Общество

Шахназаров: Дарите женщинам духи!

7 Марта 2018 в 16:38
Шахназаров: Дарите женщинам духи!
Кинорежиссер рассказал НСН, что дарить любимым женщинам на 8 марта.

В преддверии Международного женского дня, НСН проводит опрос деятелей культуры о лучших подарках любимым женщинам на 8 марта.

В эфире НСН глава киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров поделился своим мнением, что с парфюмерными подарками нельзя ошибиться.

«Я обычно дарю духи. Не ошибешься. Всегда женщины любят духи. Бывают такие подарки, которые всегда пригодятся дамам. Вот духи никогда не пропадут», — рассказал режиссер.

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Однако, если у мужчин нет возможности подарить духи, Шахназаров советует просто проявить внимание. 

«Я думаю, что женщинам вообще внимание нужно. Если нет возможности духи подарить, хотя бы цветок и то хорошо. Тут каждый мужчина решает для себя сам, в зависимости от его возможностей. Даже если он конфету подарит, дама его будет знать, что это от чистого сердца, и ничего другого он не может подарить. Все равно она примет это», — заверил мужчин режиссер.

Напомним, согласно аналитике компании «Яндекс.Маркет», самыми популярными подарками россиянкам традиционно станут цветы и техника для красоты. 

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