Шахназаров: Дарите женщинам духи!

Кинорежиссер рассказал НСН, что дарить любимым женщинам на 8 марта.

В преддверии Международного женского дня, НСН проводит опрос деятелей культуры о лучших подарках любимым женщинам на 8 марта.

В эфире НСН глава киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров поделился своим мнением, что с парфюмерными подарками нельзя ошибиться.

«Я обычно дарю духи. Не ошибешься. Всегда женщины любят духи. Бывают такие подарки, которые всегда пригодятся дамам. Вот духи никогда не пропадут», — рассказал режиссер.

Однако, если у мужчин нет возможности подарить духи, Шахназаров советует просто проявить внимание.

«Я думаю, что женщинам вообще внимание нужно. Если нет возможности духи подарить, хотя бы цветок и то хорошо. Тут каждый мужчина решает для себя сам, в зависимости от его возможностей. Даже если он конфету подарит, дама его будет знать, что это от чистого сердца, и ничего другого он не может подарить. Все равно она примет это», — заверил мужчин режиссер.

Напомним, согласно аналитике компании «Яндекс.Маркет», самыми популярными подарками россиянкам традиционно станут цветы и техника для красоты.