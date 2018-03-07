Минобороны в преддверии 8 марта рассказало о подвигах женщин во время войны

ФОТО: female-heroes.mil.ru

Новый исторический мультимедийный раздел, который рассказывает о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны, запущен на официальном сайте Минобороны. Материалы основаны на документах Центрального архива военного ведомства, которые ранее были рассекречены. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

Каждая подборка включает себя информацию, содержавшуюся в письмах, вырезках газет военных лет, наградных документах, пишет RT. Среди прочих представлены истории медсестры Марии Фофановой, которая вынесла с поля боя 46 раненых; танкистки Марии Октябрьской, которая пожертвовала 50 тысяч рублей на постройку и покупку танка (позже она управляла именно этой боевой машиной).

Раздел будет доступен на официальном сайте Минобороны.