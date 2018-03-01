Сенатор: В школах будут травиться, пока на продуктах не перестанут экономить

Ирина Гехт рассказала НСН, почему в стране регулярно происходят пищевые отравления в образовательных учреждениях.

В красноярском кадетском корпусе 13 воспитанников отравились продуктами питания. Как передает издание «Сибновости», двое были госпитализированы. Проверку обстоятельств инцидента проводит краевое управление СКР.

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт рассказала НСН, почему в стране регулярно происходят пищевые отравления в образовательных учреждениях.

«У нас нет за это достаточно жесткой ответственности. Пакет законопроектов, предусматривающий ужесточение ответственности, до сих пор не согласован Минэкономразвития и ФАС. Что касается школьного питания, то у нас и приемка не отрегулирована, и требования к продуктам питания не регламентированы. Поэтому мы сегодня работает над законопроектом о производстве и обороте продукции для детского питания и надеемся, что там наконец-то все эти требования будут прописаны. И по приемке и требования по ГОСТам», - сказала она.

По словам сенатора, подобное может случиться в каждом регионе страны из-за устаревшего подхода в решении вопроса.

«Пока существует нынешняя система закупок продуктов и услуг по организации питания, в которой главным является цена. И нет никакой ответственности ни у заказчика, ни у учреждения», - посетовала она.

Ранее на пресс-конференции НСН Ирина Гехт рассказала о проблеме фальсификата продуктов питания в школах.