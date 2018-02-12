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Общество

Сенатор рассказала, как решить вопрос фальсификата продуктов питания в школах

12 Февраля 2018 в 13:49
Сенатор рассказала, как решить вопрос фальсификата продуктов питания в школах

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Правда о фальсификате: Чем кормят наших детей в школах?» рассказала, какая работа по этому вопросу ведётся в Совете Федерации.

«На последнем парламентском часе в Совете Федерации как раз поднимался вопрос, не пора ли пересмотреть приоритеты в закупках питания для школ с цены на качество. Этот вопрос я задавала главе ФАС Игорю Артемьеву. Он ответил, что это вопрос диалектики, что вопрос цены связан с качеством. И всё-таки в заключительном слове Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что качество продукта должно быть основным критерием при закупках продуктов для школ. И я надеюсь, что это поручение Матвиенко послужит тому, чтобы были внесены соответствующие изменения в закон», — рассказала Ирина Гехт.

Напомним, что случаи фальсификата продуктов питания в школах были зарегистрированы этой зимой в нескольких учебных заведениях регионов России. Причиной тому служит приоритет цены перед качеством при выборе поставщика продуктов в школы, утверждают эксперты.

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