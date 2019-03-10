Сенатор: «Туристические» миллиарды получат регионы

Сенатор в беседе НСН уточнил, на какие туристические объекты будет потрачен 21 млрд рублей госсредств.

На развитие российской отрасли из федерального бюджета планируется направить около 21 млрд рублей. Финансирование запланировано в рамках государственной программы «Культура и туризм 2019-2021», сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму Николая Королёва.

По информации представителя федерального агентства одновременно идет подготовка новой госпрограммы по проблемам туризма.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, курирующий вопросы туризма в верхней палате парламента, в беседе с НСН пояснил, что государственное финансирование получат, прежде всего, перспективные туристические кластеры, которые еще в прошлом году прошли конкурсный отбор на получение поддержки.

«Они должны были войти в отдельную программу развития туризма. Но пока документ в стадии создания. Формируется также стратегия развития российского туризма, которая должна стать основой данной программы. Поэтому было принято промежуточное решение, чтобы поддержать развитие туристических кластеров и не сорвать планы регионов, которые уже подготовлены», - отметил Фомин.

Сенатор рассказал, о каких проектах идет речь.

«Деньги будут направлены в регионы, которые уже утвердили проектно-сметную документацию развития туристических кластеров, прошли экспертизы и необходимые комиссии. Таких субъектов порядка 20. То есть, в среднем, каждый региональный кластер получит по одному миллиарду рублей. Речь идет о крупных объектах. Например, о Каракольских озерах в республике Алтай, которые сейчас находятся в труднодоступном районе.Решением проблемы станет строительство дороги через горную местность. Или еще пример - соленые озера в Оренбурге. Место туристического паломничества, которое регион готов расширить.

Поэтому средства, которые получат эти объекты, абсолютно своевременны и будут работать на развитие внутреннего туризма», - заявил представитель Совфеда.

Ранее ресторатор Аркадий Новиков в беседе с НСН рассказал, какой вид туризм считает наиболее перспективным и интересным.





