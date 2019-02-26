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Общество

Ресторатор Новиков дал советы по развитию гастрономического туризма в России

26 Февраля 2019 в 17:09
Ресторатор Новиков дал советы по развитию гастрономического туризма в России
Аркадий Новиков рассказал НСН, что может быть интересно иностранным гостям в российской гастрономии.

Министру экономического развития Максиму Орешкину предложили внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой целевой федеральной программе.  С инициативой выступила Ассоциация гастрономического туризма, сообщает «РИА Новости». По мнению ассоциации, можно поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам. В письме, направленном ассоциацией Орешкину, говорится, что согласно мировым трендам, именно гастрономический туризм может стать «локомотивом развития внутреннего и въездного туризма».

Ресторатор Аркадий Новиков в беседе с НСН увидел перспективу в развитии гастрономического туризма в приоритетном порядке. По его словам, на примере Москвы видно, как много может предложить гостям наша страна.

«Москва такими темпами развивается и с такой скоростью открываются рестораны, что позавидовать может любая столица. Много хороших и дорогих, и дешевых проектов. У нас есть для этого возможности, и для этого у нас законы так построены, что можно открывать рестораны в любом месте в отличие от каких-то других стран. Любой человек, который приезжает в Москву, может попробовать такое количество разной и вкусной еды, и побывать в огромном количестве интересных мест, которые по уровню такие же, как на Западе», — рассказал ресторатор.

Аркадий Новиков считает, что секрет привлекательности российского гастрономического туризма заключается во вкусных фермерских продуктах, и именно на этом стоит делать акцент, а не каких-то традиционных или символичных блюдах.

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«Просто есть вкусные фермерские продукты, которые стали сейчас производить. Например, на днях я пробовал потрясающую, вкуснейшую утку из Калининграда. Сельское хозяйство развивается потихонечку, может быть, не такими темпами как об этом говорят, но, тем не менее, развивается. Продуктов много хороших. Рыбы с Дальнего Востока много хорошей. Много вкусных продуктов, которые гость может прийти и попробовать», — отметил Аркадий Новиков.

Ранее шеф-повар Алексей Зимин в эфире НСН заявил, что Россия еще не готова принимать гастрономических туристов.
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