Ресторатор Новиков дал советы по развитию гастрономического туризма в России

Аркадий Новиков рассказал НСН, что может быть интересно иностранным гостям в российской гастрономии.

Министру экономического развития Максиму Орешкину предложили внести гастрономический туризм в список приоритетных в разрабатываемой целевой федеральной программе. С инициативой выступила Ассоциация гастрономического туризма, сообщает «РИА Новости». По мнению ассоциации, можно поддержать интерес иностранных туристов к российским регионам. В письме, направленном ассоциацией Орешкину, говорится, что согласно мировым трендам, именно гастрономический туризм может стать «локомотивом развития внутреннего и въездного туризма».

Ресторатор Аркадий Новиков в беседе с НСН увидел перспективу в развитии гастрономического туризма в приоритетном порядке. По его словам, на примере Москвы видно, как много может предложить гостям наша страна.

«Москва такими темпами развивается и с такой скоростью открываются рестораны, что позавидовать может любая столица. Много хороших и дорогих, и дешевых проектов. У нас есть для этого возможности, и для этого у нас законы так построены, что можно открывать рестораны в любом месте в отличие от каких-то других стран. Любой человек, который приезжает в Москву, может попробовать такое количество разной и вкусной еды, и побывать в огромном количестве интересных мест, которые по уровню такие же, как на Западе», — рассказал ресторатор.

Аркадий Новиков считает, что секрет привлекательности российского гастрономического туризма заключается во вкусных фермерских продуктах, и именно на этом стоит делать акцент, а не каких-то традиционных или символичных блюдах.