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Общество

Сенатор от Крыма рассказал, почему украинцы любят отдыхать в республике

21 Августа 2018 в 12:33
Сенатор от Крыма рассказал, почему украинцы любят отдыхать в республике
Сергей Цеков в эфире НСН рассказал про одинаковое отношение крымчан к российским и украинским туристам.

Крым остаётся популярным местом для отдыха украинцев, заявил политтехнолог Михаил Подоляк в интервью изданию «Главред». По его словам, поток туристов из Незалежной в 2018 году вырос, несмотря на заявления со стороны властей Украины о «хиреющем отсутствии» путешественников. Как подчеркнул Подоляк, рост числа граждан, которые хотят отдохнуть в Крыму, могут подтвердить таксисты, а также многокилометровые пробки с украинскими туристами на границе.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков подтвердил слова политтехнолога о популярности полуострова у украинских туристов (слушайте аудио).

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«Он объективно излагает ситуацию с Крымом, объективно говорит о посещении Крыма гражданами Украины, причем посещения с целью отдыха. Мы видим в этот курортный сезон, что количество отдыхающих из Украины по сравнению с прошлым годом больше. Разные цифры называются, кто-то говорит на 10, кто-то говорит на 20 процентов. Интерес граждан Украины к Крыму не снижается. Многие граждане Украины, которые отдыхали в Крыму, отмечают доброжелательное отношение к ним со стороны крымчан. Они отмечают, что никакой разницы в отношении крымчан к гражданам Российской Федерации [и к ним] нет. С большим интересом принимают граждан Украины, интересуются, как ситуация на Украине, и при этом делают все для того, чтобы граждане Украины приехали в Крым отдыхать еще не один раз», — рассказал сенатор от Крыма.

Отметим, что с начала 2018 года Крым посетили более 4,3 миллионов туристов из России, Украины, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Этот показатель на 28 процентов превысил значения прошлого года, сообщает RT.
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