Сенатор от Крыма рассказал, почему украинцы любят отдыхать в республике

Сергей Цеков в эфире НСН рассказал про одинаковое отношение крымчан к российским и украинским туристам.

Крым остаётся популярным местом для отдыха украинцев, заявил политтехнолог Михаил Подоляк в интервью изданию «Главред». По его словам, поток туристов из Незалежной в 2018 году вырос, несмотря на заявления со стороны властей Украины о «хиреющем отсутствии» путешественников. Как подчеркнул Подоляк, рост числа граждан, которые хотят отдохнуть в Крыму, могут подтвердить таксисты, а также многокилометровые пробки с украинскими туристами на границе.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков подтвердил слова политтехнолога о популярности полуострова у украинских туристов (слушайте аудио).