Сенатор объяснил рост числа работающих пенсионеров демографической ямой

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему все больше россиян пенсионного возраста продолжают работать.

За последние десять лет число работающих россиян, уже достигших пенсионного возраста, выросло в полтора раза и в настоящее время составляет 40 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Отмечается, что эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение числа работающих пенсионеров в ближайшие пять лет.

Причиной такой тенденции, безусловно, является недостаточный размер пенсионных выплат. Об этом в эфире НСН рассказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, многие официально ставшие пенсионерами продолжают работать, чтобы обеспечить себе и своей семье тот же размер дохода. Кроме того, для некоторых категорий работников прекращение трудовой деятельности кажется немыслимым. К ним сенатор отнес работников искусства, представителей творческих профессий, врачей, учителей, ученых, управленцев и наставников.

Третьей причиной роста числа работающих пенсионеров глава комитета Совфеда по социальной политике назвал желание продлить свое активное долголетие, и отметил, что государству следует предоставить как можно больше возможностей для реализации таких стремлений официально вышедших на пенсию россиян.