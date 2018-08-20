Сенатор объяснил рост числа работающих пенсионеров демографической ямой

Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, почему все больше россиян пенсионного возраста продолжают работать.
За последние десять лет число работающих россиян, уже достигших пенсионного возраста, выросло в полтора раза и в настоящее время составляет 40 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. Отмечается, что эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение числа работающих пенсионеров в ближайшие пять лет.
Причиной такой тенденции, безусловно, является недостаточный размер пенсионных выплат. Об этом в эфире НСН рассказал глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, многие официально ставшие пенсионерами продолжают работать, чтобы обеспечить себе и своей семье тот же размер дохода. Кроме того, для некоторых категорий работников прекращение трудовой деятельности кажется немыслимым. К ним сенатор отнес работников искусства, представителей творческих профессий, врачей, учителей, ученых, управленцев и наставников.
Третьей причиной роста числа работающих пенсионеров глава комитета Совфеда по социальной политике назвал желание продлить свое активное долголетие, и отметил, что государству следует предоставить как можно больше возможностей для реализации таких стремлений официально вышедших на пенсию россиян.
Еще одной причиной Валерий Рязанский назвал грядущую нехватку молодых работников из-за спада рождаемости в 1990-ых годах. По данным Минтруда, порядка 650-700 тысяч молодых людей, которые не родились в конце прошлого века, не выходят на рынок труда сегодня. Это, в свою очередь, мотивирует работодателей как можно дольше сохранить на работе людей пред-пенсионного и пенсионного возраста, отметил сенатор Рязанский.
О пользе работы в пожилом возрасте ранее рассказал глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия. По его словам, от того, как долго работает человек, напрямую зависит его продолжительность жизни.
Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который, в частности, предлагает повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин, пишет «Русская планета».