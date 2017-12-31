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Общество

Сенатор Клинцевич поделился рецептом новогоднего шашлыка

31 Декабря 2017 в 13:33
Сенатор Клинцевич поделился рецептом новогоднего шашлыка
РИА Новости

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал в эфире НСН, что самое главное в приготовлении шашлыка.

До наступления Нового 2018 года остается несколько часов. Жители самых восточных регионов России уже провожают Старый год и дегустируют праздничное угощение. А в центральном регионе страны приготовление новогодних блюд в самом разгаре.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич признался в эфире НСН, что на его новогоднем столе будет шашлык.

«Мой друг Али Мансурович Махотлов с Карачаево-Черкессии, с которым я служил в Афганистане, недавно прислал мне черного карачаевского барана. Я очень хорошо делаю шашлыки. Все знают в моей семье, что от мяса зависит очень многое. Поэтому у нас будут очень хорошие вкусные шашлыки, которые приготовлю я», - рассказал сенатор.

Клинцеич отметил, что вообще любит экспериментировать и «в силу некоторых обстоятельств, иногда позволяет себе готовить по книжке».

«Селедку под шубой люблю, игру люблю. Не скрою, мне и икру друзья передали. Так что и традиционные блюда тоже будут», - добавил собеседник агентства.

Традиционным блюдом новогоднего стола еще с советских времен считается салат «Оливье». Ранее лидер группы «Машина времени» Андре Макаревич поделился с НСН рецептом этого блюда.

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