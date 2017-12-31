Макаревич рассказал лучший рецепт на 1 января

Музыкант в эфире НСН признался, что в первый день нового года в кругу его друзей «на ура» идут холодные закуски.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, какие блюда будут на его новогоднем столе.

Как оказалось, артист отдает предпочтение традиционной кухне. Из салатов, в частности, предпочитает «Оливье», к которому привык с детства.

«Традиционно из нашего детства – это салат «Оливье» по советскому рецепту, который к настоящему салату «Оливье» не имеет никакого отношения. Тем не менее, мы его помним и любим именно таким. Эта штука очень многодельная, достаточно хлопотная, но, как правило, всегда окупается», - заявил собеседник агентства.

А вот «Сельдь под шубой» - второй по популярности «традиционный» салат - Макаревич сам никогда не делал.

«Все-таки, если селедка хороша сама по себе, то достаточно красного сладкого лука и вареной картошечки с укропом», - отметил артист.

Он также дал совет, что лучше всего поставить на стол 1 января.

«На первое января нет ничего приятнее, чем вынуть с утра из холодильника всякие оставшиеся холодные закусочки и устроить еще один праздник», - заключил Андрей Макаревич.

И напоследок рецепт «Оливье» от лидера «Машины времени»: «правильно» сваренная картошка, которая не рассыпается под ножом, огурцы соленые и свежие 50/50, небольшое количество репчатого лука, вареная морковка, зеленый горошек, куриная грудка отварная или жареная, говяжий язык, небольшое количество копченостей (утиная грудка или бекон), каперсы и майонез. Самое главное, порезать ингредиенты мелкими кубиками. Приятного аппетита!