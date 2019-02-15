Сексолог: Расположить партнера к близости можно и без кнопки

Кандидат медицинских наук Александр Полеев обсудил с НСН влияние различных изобретений на отношения между сексуальными партнерами.

Создана кнопка, которая предлагает заняться любовью: нажатие на устройство будет означать, что один из партнеров не против вступить в сексуальный контакт. Если в течении 15 минут будет активирована другая кнопка, то оба приспособления начнут мигать зеленым светом. Авторы этого приспособления считают, что это поможет семейным парам наладить свою половую жизнь. По их мнению, если один человек отказывает другому в сексе, это негативно сказывается на отношениях и самочувствии. Уточняется, что набор из двух кнопок будет стоить 57 долларов.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН рассказал, что в некоторых случаях такое изобретение может стать полезным.

«Такой способ, конечно, может иметь место. С одной стороны, это будет избегание конфликтов: партнер не нажимает на свою кнопку, ничего не говорит и не объясняет, почему. В каких-то случаях это может облегчать отношения партнеров, люди устают, иногда не хочется ничего объяснять и разговаривать. Но по большому счету, это превращает общение партнеров до какой-то степени в формальное, а также мешает развитию отношений. Когда мы предлагает секс, а партнер отказывается, это может быть не связано с сексом, а, например, с проблемами на работе или другими событиями или состояниями. Разговор может состояться на повышенных тонах, это может показаться обидным. Но информация будет донесена и в дальнейшем может быть как-то учтена, это будет способствовать пониманию», - отметил он.

Собеседник НСН в целом не высказал воодушевления по поводу устройства. По его мнению, партнеры способны расположить партнера к близости, общаясь и разговаривая друг с другом.

«Честно говоря, мне такой прием кажется немного унизительным. Люди живут вместе, спят вместе, иногда занимаются сексом. Но для того, чтобы этим сексом заняться, вы обмениваетесь какими-то сигналами, которыми обмениваются роботы, а не люди. Я думаю, что для прикола некоторые люди купят и первое время поиграются. А потом до них дойдет, что это как-то неестественно – вместо того, чтобы объясниться с человеком, нажимать кнопки. А ведь предложение секса развивает речь и может само по себе быть сексуальным стимулом. Кто-то не хотел заниматься сексом, но в этот раз голос партнера произвел хорошее впечатление», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что исследователи из США сумели доказать, что регулярные половые сношения снижают риск возникновения целого ряда заболеваний. Кроме того, занятия сексом позволяют уменьшить практические проявления уже имеющихся недугов. Регулярный половой контакт в несколько раз снижает у мужчин 40−55 лет риск возникновения заболевания сердечно-сосудистой системы.