Сексолог: Когда выходишь замуж за Тарантино — секс не главное

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Александр Полеев признался НСН, что в случае проблем с интимом у 55-летнего режиссёра может ему помочь.

Американский режиссёр Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик, с которой его связывали многолетние отношения. Как сообщает Life, свадьба прошла тайно в Лос-Анджелесе, на церемонии присутствовали не более 20 гостей. К слову, этот брак стал первым в жизни 55-летнего режиссёра.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН назвал нормальной разницу в возрасте между супругами. По его словам, она не должна стать помехой для близости пары.

«Насчёт удивить в постели, конечно, в 55 лет уже никого не удивишь, это не 17. А вот хорошо функционировать, человек в этом возрасте может. Если он не злоупотреблял алкоголем, наркотиками, заботился о своём здоровье. Я, к сожалению, не знаю — в Голливуде люди ведут разный образ жизни. Но, в общем, в киношной среде браки с такой разницей в возрасте — совершенно обычное дело. 20 лет это ещё и небольшая разница, у нас некоторые актёры в 80 лет женятся на 24-летних девушках. Но они только кофе вместе пьют в постели», — заметил сексолог.

Если же здоровье Тарантино не позволяет исполнять супружеский долг, современная сексология готова прийти ему на помощь, добавил Полеев.

«Не забывайте, что кроме здорового образа жизни, есть ещё современная сексология с мощным аппаратом лечения. И за несколько лет мы можем любого человека сделать если не сексуальным гигантом, то хорошо функционирующим. Так что я рад за Тарантино, что он решил остепениться», — заявил собеседник НСН.

Кроме того, по его словам, пара начала встречаться задолго до свадьбы, а значит, скорее всего, уже успела узнать друг друга в постели. Хотя, когда речь идёт о такой фигуре мирового кинематографа, как Тарантино, секс — далеко не главный аргумент при женитьбе, резюмировал эксперт.

«Тем более, я думаю, он человек современный, и его интимная жизнь с будущей женой началась задолго до того, как они решили создать семью. Если бы они друг другу не подходили, или он не соответствовал её сексуальным запросам, она бы за него не вышла. Хотя, когда выходишь замуж за Квентина Тарантино, мотивы могут быть разные», — заметил Полеев.

Напомним, на прошлой неделе не мене громкая свадьба состоялась в среде российского шоу-бизнеса. Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина оформили свои отношения в ЗАГСе. Для них, отметим, это был не первый брак — продюсер был женат до этого пять раз, а его новая избранница — шесть.