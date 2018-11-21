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Общество

«Не уверен, что ему будет приятно». Левкин поздравил Алибасова с бракосочетанием

21 Ноября 2018 в 12:06
«Не уверен, что ему будет приятно». Левкин поздравил Алибасова с бракосочетанием

Бывший участник группы «На-На» рассказал НСН, что советовал продюсеру жениться на Федосеевой-Шукшиной еще 20 лет назад.


Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Как сообщил портал «Вечерняя Москва», церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГС Москвы. Для супругов этот брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Любовные отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались.

Экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин в эфире НСН поздравил молодых и заявил, что им стоило сыграть свадьбу гораздо раньше.

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«Я не знаю, будет ли ему приятно, но я говорил об этом лет 20 назад, что при их отношениях им надо вступить в брак. Лидия Николаевна совершенно уникальный человек, который дал нам возможность тогда выпустить пару программ, без нервов и с какой-то большой любовью. Очень люблю Лидию Николаевну, а Каримовича уважаю как учителя, хочу пожелать им, чтобы все случилось так, как они задумали. Счастья, побед, свершений и соединений всего, что разрушено», - пожелал он.

Ранее сообщалось, что в одной из телепрограмм произошла перепалка между Бари Алибасовым и бывшим участником «На-На» Владимиром Левкиным. Продюсер резко выразился в адрес исполнителя, так как тот, по его мнению, до сих пор использует бренд популярной группы. Левкин обвинения Алибасова отрицал.

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